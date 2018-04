Eine grüne Krone als Vorbote für den Frühling

Anzeige

Im südlichen Deutschland ist es eine weit verbreitete Tradition, in Mannheim gibt es auch einige davon: Osterbrunnen werden immer beliebter. In Käfertal haben sich die Landfrauen schon seit vielen Jahren dieser Tradition verpflichtet. In eisiger Kälte und bei vereinzelt fallenden Schneeflocken wanden sie Tannengrün um die Metallkrone, banden die Zweige mit Blumendraht fest und krönten das Ganze dann zum Schluss mit zahlreichen bunt bemalten Ostereiern. Die Freiwillige Feuerwehr half den Landfrauen, die schwere Metallkrone um den Rhabarberbrunnen zu befestigen.

Nach getaner Arbeit stärkten sich die Landfrauen an mitgebrachten Köstlichkeiten, die von Kaffee und Kuchen bis hin zu Camembert-Curry-Muffins reichten. Auch Sekt gab es, obwohl bei der Kälte auch Glühwein angebracht gewesen wäre. aso