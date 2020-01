Eine Stadt in der Kirche

Mit 300 000 Legosteine bauten Kinder und Erwachsene in St. Hildegard die himmlische Stadt Jerusalem. Eingeladen zu dieser besonderen Aktion hatte das Team der Kinderkirche unter Leitung von Silke Ostermeier – und das gleich zu drei Terminen. Den Auftakt machte ein Familiengottesdienst mit einem Text aus der Offenbarungsgeschichte, in der ein Bild der himmlischen Stadt Jerusalem verkündet wurde. Mit dem Auftrag, eine Stadt zu bauen, in der alle in Frieden leben können, startete dann das Bauen. Und es wurde ruhig in der Kirche, obwohl sich rund 80 Menschen auf das Projekt eingelassen hatten.

Eine Schulklasse und eine Kindergartengruppe bauten dann an der Stadt weiter. Sie errichteten Gebäude wie Kinderheim und Kindergarten, damit auch wirklich alle ihren Platz in der himmlischen Stadt finden. So konnte man am Ende viele unterschiedliche Bauten entdecken, vom Schiff mit dem schlafenden Jesus bis hin zur Eishockey-Arena, vom Hochhaus bis zur Landhausvilla. Und nachdem die Legosteine wieder weggeräumt waren (sie waren nur ausgeliehen), gab es enttäuschte Stimmen, die den Abbau bedauerten, und solche, die eindringlich eine Wiederholung der Aktion forderten. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020