Einfach weitermachen

Landauf, landab sind sie am Meckern und Schreien, die Motzkis und Krawallmacher, sie beschweren sich gern und viel über „unfähige“ Politiker, über deren „Totalversagen“ und darüber, dass die so Diffamierten ja alle nur an sich und ihre Versorgung dächten. Wie schwierig das politische Gestalten ist und wie komplex das Leben, dürfte ihnen, die es gern schnell und einfach hätten, entgangen sein.

Doch wer sich mal die Mühe macht und ein Bezirksbeiratsgremium bei der Arbeit verfolgt, der wird anders denken. Hier, im politischen „Ameisengeschäft“, ganz unten sozusagen und mit dem Ohr immer am Bürger, engagieren sich Frauen und Männer ehrenamtlich und in ihrer Freizeit. Sie opfern viel davon, verbeißen sich regelrecht in jedes noch so klein erscheinende Thema, arbeiten mit einer bewundernswerten Akribie Vorlagen durch und entwerfen Vorschläge. Nicht alle davon blühen und reifen freilich – wie das aktuelle Beispiel Parken in Käfertal zeigt. Hier konnten sich die Bezirksbeiräte mit ihren Vorstellungen nicht durchsetzen, was sie sicher als Niederlage erlebt haben mögen.

Doch die Frauen und Männer werfen die Flinte nicht ins Korn, sie stimmen nicht ein in den Chor der Unzufriedenen – sie machen einfach weiter. Warum? Weil sie die Einsicht in die Wichtigkeit des politischen Gestaltens, des Mitredens und Mitdenkens haben. Und darin, dass man im Leben oft hinfällt, dass Scheitern zu unser aller Lebenserfahrung gehört – und dass wir alle doch immer wieder aufstehen müssen. Dafür gebührt ihnen Hochachtung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018