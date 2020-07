Einfach zum Ausprobieren

Am Sonntag, 2. August, besteht ab 14 Uhr im Kulturhaus Käfertal die Möglichkeit, sich über die wöchentlichen Angebote in Capoeira, Songwriting, Gesang, Tanz und Studiotechniken zu informieren und gleich einmal kostenlos mitzumachen. Um 14 Uhr beginnt eine Capoeira Stunde für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, jeweils 20 Teilnehmer können im großen Saal mitmachen. Ab 15 Uhr sind hier dann Interessierte ab 50 Jahren an der Reihe.

Im Kulturhaus II in der Wasserwerkstraße 70 warten ab 14 Uhr die Coachs des Younity Studios auf neue Teilnehmer. Der Younity Chor sucht weitere Mitsänger jedes Alters. Gemeinsam mit Chorleiterin Karo Lindt und Songwriting Coach Alex Mayr schreibt der Chor eigene Songs und studiert Covers ein. Mit Tonstudioleiter Dario Allegra kann man Songs aufnehmen oder lernen, wie man ein Stück produziert. Anton Rieger lädt zum Street Dance Kurs ein, als neuer Tanzcoach stellt sich Baris Elmas mit African Dance vor.

Eine Anmeldung mit Kontaktdaten unter kulturhaus@kaefertal-net.de oder über Facebook bzw. Messenger ist notwendig, da nur eine beschränkte Anzahl von Personen teilnehmen kann. scho

