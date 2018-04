Einsatz am Rathaus

Anzeige

Auch in diesem Jahr hat sich die SPD Käfertal bei der Mannheimer Reinigungswoche engagiert. Bereits seit einigen Jahren säubern die Käfertaler Sozialdemokraten unter dem Motto „Putz Deine Stadt raus!“ den Käfertaler Rathausplatz. „Für uns ist es wichtig, auch selbst mitanzupacken“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende und Käfertaler Stadtrat Ralf Eisenhauer. Die engagierten Genossen lasen allerlei Zigarrenpackungen, -stummel und sonstigen Unrat auf. Sie appelieren nachdrücklich an die Bürgerschaft, die bereitgestellten Mülleimer zu nutzen.

In diesem Jahr gab es eine Besonderheit: es putzten ausschließlich Männer. „Es müssen nicht immer die Frauen für Ordnung und Sauberkeit sorgen. Unsere Männer können das mindestens genauso gut“, lachte die SPD-Vorsitzende Melanie Seidenglanz, als sie auf die rein männliche Reinigungscrew angesprochen wurde. Die SPD Käfertal dankt allen Vereins- und Kindergartengruppen, die sich in diesem Jahr im Rahmen der Reinigungswoche für ein sauberes Käfertal eingesetzt haben. red