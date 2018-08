Entspannt bei Salsa-Rhythmen

Ute Mocker durfte sich freuen. Als Gastgeberin des Käfertaler Sommers hatte die Leiterin des Kulturhaus Käfertal in weiser Voraussicht dem Wetter ein Schnippchen geschlagen. Obwohl der plötzliche Regeneinbruch den Open-Air-Auftritt von Mr. Jones im Stempelpark verhindert hatte, holte das Trio den karibischen Sommer unter das Dach der Einrichtung. Im Publikum wurde es eng aufgrund des Besucherandrangs. Auf der Bühne präsentierten Sänger und Gitarrist Hans Ehrenpreis, Alex Lützke (Konzertgitarre) und Jochen Koch an den Percussions einen mehr als souveränen Auftritt.

Schwerpunkt liegt auf Latin

Dabei legten die Musiker ordentlich Herzblut in Songs von Manu Chao bis Buena Vista Social Club. „Wir lieben diese Klänge“, verriet Hans Ehrenpreis. Es spiele immer eine gewisse Leichtigkeit mit. Natürlich sei die Band auch schon einmal auf Kuba und in anderen lateinamerikanischen Ländern gewesen. Seit 20 Jahren spielen Mr. Jones in der gleichen Besetzung. „Keine Selbstverständlichkeit“, meinte Ehrenpreis. Das sei schon sehr ungewöhnlich, räumte er ein. „Wir verstehen uns eben auch privat gut“, wie die Musiker erklärten.

Das schlage sich in einem entsprechend harmonischen Zusammenspiel nieder. Der Name des Trios geht auf den Hit der US- Band Counting Crows zurück. Damals habe die Band nur Pop und Rock im Programm gehabt. Mittlerweile liegt der Scherpunkt auf Latin, wie Ehrenpreis erzählte. Obwohl er selbst in Käfertal wohne, sei die Band vorwiegend in der Pfalz unterwegs. Mehr als 50 Konzerte könnten es in der warmen Saison schon sein. „Wir touren bis Rheinhessen hoch“, unterstrich er.

Das Terrain um das Kulturhaus ist der Combo derweil nicht fremd. „Wir haben ebenso schon im Rahmen des Stempelparkfestes gespielt oder auf Benjamin Franklin Village“, berichtete der Sänger, der im Käfertaler Trommelpalast den World Music Chor leitet.

Bei ihrem Auftritt im Rahmen der Kulturhausreihe „Käfertaler Sommer“ ließ sich das Trio von der Schlechtwetterfront nicht beeindrucken. „Wir nehmen’s, wie’s kommt“, meinte Hans Ehrenpreis. Das Publikum wusste es zu schätzen und feierte im Salsa-Rhythmus mit. jba

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018