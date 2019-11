Erinnerungen eines Prinzen

Als Sebastian Krumbiegel 1991 der kommerzielle Durchbruch gelang, trat ein alter Rock’n’Roll-Held seiner Jugend in sein Leben, von dem der Oberprinz sich nicht hätte träumen lassen, irgendwann mal die Bühne mit dem berühmten Sonnenbrillen- und Hutträger teilen zu dürfen: Udo Lindenberg, der Krumbiegel und seine vier Sangeskollegen kurzerhand mit auf Deutschlandtournee nahm. Dabei habe Panik-Udo den einst ketchuprot frisierten Leipziger Sänger öfter mit schroffen Klanganforderungen zurechtgewiesen, als Krumbiegel sein Jugendidol am Piano begleitete. Solche Geschichten lassen sich in dem Buch „Courage zeigen“ des Prinzen-Sängers nachlesen, der im Rahmen der Reihe „Kulturcafé Special“ im Käfertaler Kulturhaus für eine musikalische Lesung mit Rhodes-Piano gastierte.

Überschaubare 30 Besucher lauschten dort den witzigen, berührenden und bisweilen schockierenden Lebenserinnerungen des ostdeutschen Allround-Musiktalents. Fast bis Mitternacht unterhielt Krumbiegel die Gäste mit zahlreichen Liedern.

Politisch engagierte Texte

Früher war Sebastian Krumbiegel, einer der fünf Sänger von „Die Prinzen“, für seine knallrote Pumuckl-Frisur bekannt. Mittlerweile trägt der studierte Leipziger Musiker, der als Chorknabe im weltberühmten Thomanerchor erste Meriten verdient hatte, einen scharfen Punk-Rocker-Irokesenschnitt. Inzwischen betätigt sich Krumbiegel zudem als Autor mit politisch engagierten Texten, nicht nur als Kolumnist des Magazins der Dresdner Semper-Oper, sondern schreibt selbst auch Bücher. Um sich über das Weltgeschehen klar zu werden und persönliche Erlebnisse zu verarbeiten, wie er sagt. Eine politische Deutungshoheit für sich beansprucht Krumbiegel nicht: „Ich weiß selbst nicht, wo es langgeht, ich bin selbst ein Suchender“, versicherte Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel.

Im März 2012 war Krumbiegel schon mal als Solist im Käfertaler Kulturhaus aufgetreten. Seine Stammband „Die Prinzen“ existiert noch, die erfolgreichsten Jahre – damals in den 1990ern – liegen doch schon recht lange zurück. „2021 werden wir unser 30-jähriges Jubiläum feiern. Wir bereiten deshalb gerade eine neue Platte vor und sammeln dafür Songs“, verriet das Stimmwunder den etwa 30 Besuchern. Im Kulturhaus-Foyer trug der 53-Jährige einige Kapitel aus seinem vor zweieinhalb Jahren erschienenen Erinnerungsbuch „Courage zeigen“ vor.

Im bewegten Leben von Krumbiegel spielte die friedliche Revolution in der DDR 1989 mit den Montagsdemonstrationen, an denen der Sänger teilgenommen hatte, eine prägende Rolle. „Man kam sich vor wie ein Katastrophentourist“, berichtete der Musiker von gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der DDR-Staatsmacht. „Wenn ich die Bilder gerade in Hongkong sehe, habe ich extreme Flashbacks.“ nahm Krumbiegel Bezug auf die Ereignisse in der früheren britischen Kronkolonie.

Zwischendurch setzte sich der 53-Jährige an sein Fender-Rhodes-Piano und stimmte etliche Lieder an – wie zum Beispiel den wie „Junimond“ von Rio Reiser. Klassiker aus dem repertoire der Prinzen hatte er im Kulturhaus nicht im Programm – um sich als Solokünstler von seiner Hauptband abzugrenzen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.11.2019