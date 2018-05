Erste U 10-Jugendmannschaft seit Vereinsbestehen

Anzeige

1988 als ARGE gegründet

1988 wurde auf der seinerzeit neu gebauten Tennisanlage in der Oberen Riedstraße 92 der Spielbetrieb aufgenommen. Der SC 1910 Käfertal, der TV 1880 Käfertal, die DJK Waldhof Mannheim und EK Union hatten sich zusammengetan. Gegründet wurde damals die Arbeitsgemeinschaft Käfertaler Sportvereine, die in den Folgejahren die Pflege und Verwaltung übernahm. 2008 erfolgte die Umbenennung in Tennisgemeinschaft Käfertal. Die Tennisanlage besteht aus zehn Plätzen, dem Umkleidegebäude mit Duschen, WC, Clubraum, Werkstatt und Mannschaftsraum. Im Jubiläumsjahr zählt die TG 170 aktive Tennisspieler. 13 Mannschaften nehmen an der Medenrunde teil. Besonders stolz ist der Vorstand mit Sportwart Franziska Ruf, dass die TG Käfertal in diesem Jahr nach 30 Jahren erstmals eine Jugendmannschaft bis zehn Jahre melden konnte.

Die TG Käfertal möchte möglichst viele Leute für das Tennisspiel interessieren und begeistern. Deshalb gibt es umfangreiche, teilweise sogar kostenlose Angebote für Anfänger. Der Verein reagiert sehr flexibel auf die Wünsche der Anfänger. Das Basisangebot für erwachsene Einzelspieler besteht aus den Tennis-Testwochen. Die Laufzeit beträgt drei Monate. In dieser Zeit kann der Interessent so lange und so oft spielen, wie er möchte. Die einmaligen Kosten betragen 49 Euro.

Stolz ist der Verein auch auf die Entwicklung im Kinder- und Jugendbereich. 25 bis 30 Kinder nehmen regelmäßig am Training teil. Die Übungsstunden für die Kinder und Jugendlichen werden von vereinseigenen Übungsleitern übernommen. dir/red

