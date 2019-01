„Es geht nicht nur um Bauten, sondern um das Miteinander“

22 Kräne drehen sich hier draußen tagsüber ohne Pause über den Baustellen, nehmen Lasten auf, schwenken, setzen sie ab – Alltag auf Franklin-Mitte, dort, wo ein neuer Stadtteil emporwächst. „Als Stadtplaner bekommt man so eine Chance normalerweise nur einmal im Leben“, sagt Achim Judt, der Geschäftsführer der MWSP. Die Tochter der gemeinnützigen Baugesellschaft GBG begleitet und steuert dieses Wachsen, das sich schneller vollzieht als sonst in Neubau-Vierteln. Derzeit leben 657 Menschen auf dem Konversionsgebiet, schon 2020 werden es mehr als 4000 sein. Für Judt und sein 25-köpfiges Team wird das gerade angebrochene Jahr arbeitsam, denn die Entwicklung auf den Konversionsflächen im Osten der Stadt duldet keinen Stillstand.

Grundschule im Herbst fertig

„Wir haben ein eigenes Qualitätsgremium“, sagt Judt, „es begleitet permanent die Bauprozesse“. Einmal pro Monat tritt dieses Team zusammen, „da geht es von der Straßengestaltung bis zum Standort eines Trafos“, erläutert der Geschäftsführer. Auf Franklin Mitte, wo die Bestandsgebäude der ehemaligen US-Garnison alle bezogen sind, soll im Herbst die Interims-Grundschule im Gebäude der Elementary School mit zwei Zügen fertiggestellt werden, „sie wird später dreizügig sein, und ab September 2022 steht dann der Neubau“. Noch in diesem Frühjahr werden die Bebauungspläne für die Sullivan- und Funari-Areale aufgestellt. „Auf Funari entsteht eine komplette Siedlung, die Traumhaus AG hat den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen. Das wird wie ein buntes Dorf auf der Basis von Reihenhaus-Modulen, da freue ich mich schon drauf“.

Bis das Ortho-Zentrum bezugsfertig ist, wird es Herbst, es beherbergt Fachärzte, ein Sanitätshaus, eine Apotheke und – ganz wichtig für die Franklinianer – einen Bäcker. Ein kleines, offenes Café entsteht auch im Karl-Weiß-Zentrum, hier werden 60 Pflegeplätze eingerichtet und betreute Wohneinheiten für ältere Menschen geschaffen. Auch die Jugend kommt in Franklin-Mitte zum Zug, ebenfalls im Herbst soll das Studentenwohnheim fertig sein. In der ehemaligen Middle School beginnt die GBG mit dem Bau eines Ausbildungszentrums für Pflegekräfte, „das ist dann allerdings erst im kommenden Jahr fertig“.

Franklin wird grün, „das war für uns bei der Planung sehr bedeutend“, sagt Judt. Noch im Frühjahr beginnen die Bauarbeiten für den rund 50 Hektar umspannenden Park. Er führt auch zum Franklin-Field, dem Sport- und Begegnungsbereich mit seiner nutzbaren Freifläche, wo sich die Bewohner des Viertels später auch auf der Festwiese treffen. Ebenfalls noch im Herbst dieses Jahres müssen die Umbauarbeiten am Kino beginnen, das Nationaltheater braucht 2021 die Räumlichkeiten als Ersatzspielstätte während seiner Umbauphase.

64 Einfamilienhäuser entstehen

Im Frühsommer richtet sich die Aufmerksamkeit des Teams in Richtung Sullivan, wo auf drei Baufeldern 64 Einfamilienhäuser entstehen, der Abbruch hat begonnen, die Erschließungsarbeiten sind weit fortgeschritten. Wenige Monate später wird die Mobilitätszentrale mit den Parkplätzen für Elektroautos fertig, hier gibt es dann beispielsweise auch Schränke, wohin sich die Franklin-Bewohner Lebensmittel mit Lieferdiensten bringen lassen oder ihre Post lagern können.

Eine der städtebaulich interessantesten Konversionsflächen ist ohne Zweifel Taylor, das Areal wird Mannheims grünstes Gewerbegebiet. Seine großen Flächen werden genutzt von Unternehmen aus der Steuerungstechnik-Branche, von Logistikern oder vom E-Mobiliätszentrum von Daimler. Ein an seiner engsten Stelle noch immer 30 Meter breiter Grünzug trennt diesen Bereich dann von den kleineren Gewerbeflächen ab, wo beispielsweise Handwerker leben und arbeiten sollen.

„Hier gibt es später einmal Sportmöglichkeiten, hier pflanzen wir viele Bäume, der komplette Grünzug soll noch 2019 fertig werden“, verspricht Achim Judt. Eine Brücke verbindet die Grünzone dann mit dem Käfertaler Wald und bindet Mannheims größtes Naherholungsgebiet für Fußgänger und Radler an den Taylor-Park an. Im E-Gebäude, gut zu sehen von der B 38 aus, werden die ersten Mieter der Bürolofts noch in diesem Jahr einziehen, die ersten Straßen auf Taylor sind bereits in Betrieb.

Für Achim Judt und sein Team geht es freilich nicht allein um die Planung der Bauabläufe. „Nein, wir haben vielmehr auch die Aufgabe, uns um die gesellschaftliche Entwicklung dort zu kümmern, alles zu tun also, um das Miteinander der Menschen zu fördern.“

