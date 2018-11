„Es gibt sehr viele Leute in Not“

Seit 64 Jahren, oder besser gesagt: Sessionen, gibt es nun schon die Käfertaler Frauenfasnacht der katholischen Gemeinde. Wie in jedem Jahr, fand nun die Spendenübergabe an karitative Projekte statt. Die Einnahmen stammen aus den alljährlichen stattfindenden Fasnachtssitzungen. „Wir haben 1954 angefangen mit einem Theaterstück, später wurde ein ganzer Abend mit Bütten, Sketchen und Tänzen daraus. Wir sind zurzeit 14 Frauen und machen alles selbst: Texte, Tänze, Kostüme und Bewirtung“, stellte Beate Gaddum die lustige und umtriebige Gruppe vor.

4200 Euro werden aufgeteilt

In den Saal des Gemeindezentrums St. Laurentius finden sich zu den närrischen Sitzungen jeweils bis zu 250 Damen ein, die eine stolze Summe an Einnahmen hinterlassen. „In diesem Jahr können wir 4200 Euro spenden“, kündigte Beate Gaddum an. 1000 Euro gehen an die Gemeinde St Laurentius. „Ich bin selbst gerne als Gast bei der Frauenfasnacht“, sagte Gemeindereferentin Barbara Kraus. „Wir werden mit der Spende eine Bank vor der Kirche errichten.“

An die folgenden Organisationen gingen jeweils 800 Euro, darunter auch die Bahnhofsmission, die sich um in Not geratene Menschen auf Reisen kümmert, sowie der Verein Hand in Hand. „Wir sind 58 ehrenamtliche Helfer und unterstützen zum Beispiel Kinderheime, indem wir mit den Kindern ins Kino gehen – Schminken zum Thema des jeweiligen Films inklusive“, erläuterte Margot Hinz vom Vorstand des Vereins. „Den Muttertag widmen wir den Frauenhäusern. Die Frauen können sich dann so richtig bei einem Wellnesstag entspannen, während wir die Kinderbetreuung übernehmen“.

Ausgebildete Ehrenamtliche

Auch der ASB-Wünschewagen wurde von den Fasnachterinnen bedacht. „Wir erfüllen seit 2016 sterbenden Menschen ihre letzten Wünsche. Sie können nur in unseren Einsatzfahrzeugen transportiert werden, und wir fahren sie noch einmal auf ein Konzert, ein Fußballspiel oder einfach ans Meer“, stellte Gabi Jungmann das Projekt vor, das die Spenden sehr nötig hat, denn ein „Wunsch“ kostet 500 Euro. Der Mannheimer Wünschewagen hatte in den beiden zurückliegenden Jahre schon 50 Einsätze. Unter den Ehrenamtlichen sind ausgebildete Kräfte aus dem Bereich Pflege und Medizin.

Auch die Mannheimer Wichtel durften sich über eine Spende freuen. „Wir sind eine Bürgerinitiative, die sich vor Ort um sozial schwache Familien, Senioren und Obdachlose kümmert. Man kriegt sehr viel zurück von den Menschen, um die man sich kümmert“, sagte Stefani Herrmann. „Es gibt sehr viele Leute in Not, unsere Aufgaben nehmen kein Ende.“

Die Wichtel suchen noch freiwillige Helfer für ihre Weihnachtsfeier für Senioren am Samstag, 8. Dezember, ab 15 Uhr im Jugendhaus Waldpforte. Wer sich dafür interessiert, kann sich per E-Mail an die Adresse mannheimerwichtel@gmail.com melden. kge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018