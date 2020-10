Evangelische Christen treffen sich

Zur Gemeindeversammlung lädt die „evangelische gemeinde käfertal und im rott“ am Sonntag, 18. Oktober im Anschluss an den Gottesdienst ab etwa 11 Uhr ein. Zunächst gibt es ab 10 Uhr in der Philippuskirche den vom Männerkreis der Gemeinde sowie der Band „Skyline“ gestalteten Gottesdienst. Danach wollen die evangelischen Christen unter Leitung von Michael Voits über die Gottesdienste im Advent und an Weihnachten sowie die Planung für das Jahr 2021 und schließlich die Maßnahmen der Bezirksgemeinde und die Entwicklung in der Pfarrgemeinde vor Ort beraten. Darüber informiert Wolfgang Mentzel. pwr

