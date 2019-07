Famoudou Konaté im Trommelplast

Der aus Guinea/Westafrika stammende Famoudou Konaté , einer der wohl weltweit bekanntesten Meister der Djembé, kommt am 6. Juli um 20.30 Uhr in den Trommelpalast in der Turbinenstraße 1-3. Der ehemalige Erste Solist der berühmten „Ballets Africains de Guinée“ spielt mit seinen Musikern Konzerte in aller Welt.

Begleitet wird er von der Band seines Sohnes Billy Konaté, Manden Djara, einer Auswahl professioneller Perkussionisten und Tänzer. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 28 Euro, im Vorverkauf 24 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen zwölf Euro. Reservierung unter tickets@trommelpalast.de. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019