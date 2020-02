Fasnacht der starken Frauen

Schon seit 1954 gibt es die Frauenfasnacht St. Laurentius – und auch im 66. Jubiläumsjahr feierten die Frauen mit viel Freude, Stimmung und Humor ihre traditionelle Käfertaler Fasnacht. Und das gleich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden in der voll besetzten Halle im DJK-Sportzentrum. Witzige Sketche, flotte Tänze, launiger Wortwitz und fetzige Musik begeisterten die Besucherinnen.

Schon zu Beginn des Abends heizte Musiker Markus März den bunt kostümierten Frauen kräftig ein. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Moderatorinnen Beate Gaddum und Brigitte Teschke als Max und Moritz startete ein abwechslungsreicher, spaßiger und unterhaltsamer Abend, dem das Stadtprinzenpaar gleich zu Beginn zusätzlichen Glanz verlieh. Es folgte der Einzug der Aktiven, die noch einmal in den Kostümen der letzten 15 Jahre für Spaß und Freude sorgten. „66 Jahre Frauenpower“ lautete das Motto. Und die derzeit elf aktiven Frauen im Alter von 48 bis 70 Jahren, legten sich mächtig ins Zeug.

Report aus der Schönheitsfarm

Schon beim Schönheitsfarm-Report von Ortrud Boguslawski aus der Bütt hallten laute Lachsalven durch den Saal. Und wer kennt es nicht, das Lied der hustenden Regenwürmer? Acht Frauen, als erdfarbener Regenwurm verkleidet, rissen mit ihrem herzerfrischend komischen, durch die Charaktere atmosphärisch dichten und sehr kurzweiligen Auftritt das lachende Publikum mit. Im Sketch von Karin Gwiazdowski und Kirsten Streitberger ging es danach ganz unverblümt um die Wechseljahre der Frau. Humorvoll, selbstironisch und bisweilen nachdenklich beleuchten sie das Thema und reißen damit die Besucherinnen mit.

Urkomisch auch die Bütte von Yvonne Jacobi als Tipper Watson, die vor 30 Jahren aus Amerika nach Käfertal kam und von den Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache berichtete. Englisch sei einfach viel leichter. „Doch Sprache sagt was aus über den Verstand der Menschen, und was an Dummheit grenzt, ist Kanada und Mexiko“ erläuterte die Expertin. Gegen den US-Präsidenten Donald Trump sei Angela Merkel eine „Super Angie“: „Denn sie spricht in ganzen Sätzen und twittert keine Schei. . .“.

Enttäuschend findet Tipper auch die Haltung von Papst Franziskus zu den Frauen, denn in der Bibel wimmele es von starken Frauen. „Yes, we can Kirche!“, hallte der Schlachtruf denn auch durch den Saal.

Nach einem amüsanten Gesangs-Wettstreit „der Schäbigen und der Schönen“, heizten die „Funny Girls“ mit ihrer fantastischen Tanzdarbietung die Stimmung noch weiter an. Ortrud Boguslawski aber hatte richtige Probleme im Alltag mit „Kruschtschublade“ und damit die Lacher auf ihrer Seite. Der folgende Sketch „Computer/ Schreibmaschine“ handelte von einem mittelalten Herren (Sieglinde Feurer), der seine Schreibmaschine in ein Bürofachgeschäft bringt und reparieren lassen will, weil „das ‚F‘ hängt“. Leider bedient ihn aber ein jugendlicher Computer-Geek (Helga Herrwerth), der so ein Ding noch nie gesehen hat. Was folgt, ist ein witziger Schlagabtausch über die Vor- und Nachteile eines Computers, in dem viel Wahres steckte.

Immer wieder wurde zwischen den einzelnen Programmpunkten viel geschunkelt, gesungen und getanzt. Die Stimmung kochte schließlich, als Yvonne Jacobi, Rosanna Masé, Annette Müller, Gisela Schneider , Karin Gwiazdowski und Kirsten Streitberger in absurd-komischen Outfits als Frau auf Männersuche, Pizzabäcker, Johannes-Heesters, Bodybilder, im Gammellook oder als Naturbursche nacheinander die Bühne betraten. Ihr „Paarshipping“ beanspruchte die Lachmuskeln der Zuschauer bis in jede Faser und ließ manch einer Besucherin die Lach-Tränen in die Augen steigen.

Soziale Projekte gefördert

Traditionell als Putzfrau Anne stieg Brigitte Teschke in die Bütt und begeisterte das Publikum durch so manch Amüsantes aus ihrem Eheleben. Für das große Finale warfen sich alle aktiven Frauen noch einmal in ein glitzerndes Jubiläums-Outfit: Bei ihrem glanzvollen Auftritt zum Lied „I am what I am“ stimmte der ganze Saal mit ein.

Der Dank der Aktiven galt dann allen, die zum Gelingen der Frauenfasnacht beigetragen haben. Die Einnahmen aus beiden Veranstaltungen werden auch im Jubiläumsjahr wieder gespendet. In 66 Jahren flossen bisher insgesamt 124 000 Euro an karitative und soziale Projekte.

