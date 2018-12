Fasnachter stellen Baum

Was früher die Stadt machte, haben wieder die Käfertaler Fasnachter übernommen: Zum zweiten Mal stellen „Löwenjäger“ und „Spargelstecher“ am heutigen Mittwoch, 5. Dezember, vor dem Käfertaler Rathaus einen großen, beleuchteten Weihnachtsbaum auf, den Ralf Wasser vom Blumenhaus Wasser gestiftet hat. Aufgerichtet wird er mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Nord. Das „Käfertaler Weihnachtsbaum-Fest“ ist nach der Verleihung des Hans-Köble-Ordens an verdiente Persönlichkeiten des Vororts die zweite gemeinsame Veranstaltung der beiden eigentlich konkurrierenden Karnevalsvereine.

Initiiert hat sie 2017 Bürgerserviceleiter Frank Kassner. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr vor dem Rathaus. Weihnachtliche Musik steuert ein Bläser-Ensemble bei. Mädchen und Jungen vom Katholischen Kinderhaus St. Laurentius und dem Unionskindergarten haben sich angemeldet und dürfen den Baum schmücken. Passend zum Tag kommt der Nikolaus vorbei und wird Geschenke an die Kinder verteilen. Zudem gibt es Glühwein und Kinderpunsch, den unter anderem die Prinzessin der „Spargelstecher“, Jana I., und die Stadtprinzessin, Daniela I., ausschenken. pwr

