Faustballer zeigen ihr Potenzial

Der Mannschaftskapitän von Pfungstadt, Patrick Thomas, hatte in der Vorankündigung schon gesagt: „Das wird in Käfertal kein Spaziergang“ – und er hatte Recht. Sein TSV kam als klarer Favorit in die Bertha- Hirsch-Schule, aber zu verschenken hatten die Schützlinge von Trainer Leo Goth nichts, und so mussten sich der Deutsche Meister und Weltpokalsieger schon strecken, um gegen die Mannheimer nicht ins Straucheln zu kommen.

Käfertal begann mit Christian Gillmann, Felix Klassen, Marcel Moritz, Oliver Späth und Nick Trinemeier. In den ersten drei Sätzen präsentierte sich der TSV deutlich stabiler und überlegener als der TV Käfertal. Nach der ersten Pause wechselte Leo Goth – Dominik Mondl ging für Marcel Moritz in die Abwehr und Marcel für Christian Gillmann in den Angriff. Dies brachte der Mannschaft mehr Sicherheit, und prompt wurde der fünfte Satz mit 12:10 gewonnen.

In den nächsten zwei Sätzen demonstrierten beide Mannschaften, warum Faustball so attraktiv und spannend sein kann. Die „Käfertale Buwe“ brachten die Pfungstädter in gewaltige Schwierigkeiten. Allerdings konnte das Team die Satzbälle, die gegen die nahezu jeden Ball fassende Abwehr zwischenzeitlich verbucht wurden, nicht zu Ende bringen. Die Sätze endeten mit 12:14 und 11:13.

Freude auf DM in Mannheim

Der vielleicht weltbeste Angreifer, Patrick Thomas, musste sein ganzes Können bringen. Was er auf den Hallenboden brachte, war absolut unschlagbar. Die Käfertaler, die mit Abwehrspieler Christof Jugel einen weiteren Verletzten zu beklagen hatten, zeigten, was für ein Potential in der Mannschaft steckt. So darf man sich auf die Deutschen Meisterschaften in Mannheim freuen. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019