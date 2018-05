Feuerwerk krönt Spargelfest

Anzeige

Blumen für die Mütter

Doch auch wer die cremeweißen, zarten Stangen nicht mag, wird gut versorgt: Es gibt Feines vom Grill, ferner Flammkuchen in dreierlei Variationen, dazu Getränke der Eichbaum-Brauerei, der Odenwald Quelle und einen Ausschank der Winzergenossenschaft Schriesheim, etwa mit dem beliebten „Schriesecco“. Ob am Zapfhahn, mit Weingläsern oder an Töpfen und Pfannen sowie im Service sind Mitglieder der „Löwenjäger“ ehrenamtlich im Einsatz, um mit den Einnahmen die Jugendarbeit zu finanzieren. Dazu gibt es an allen drei Tagen eine Tombola mit zahlreichen Gewinnen.

Als Schirmherr haben die „Löwenjäger“ Lorenz Näger gewonnen, den Finanzvorstand der HeidelbergCement Group, der in dem Stadtteil wohnt und mit dem Gastgeber die offizielle Eröffnung vornimmt. Am Samstagnachmittag bestreiten Vereine aus Käfertal und der Nachbarschaft das Programm, zudem gibt es einen großen Kindernachmittag auf einer Wiese im hinteren, etwas abgetrennten Bereich. Am Samstagabend wird eine große Party steigen – mit der fetzigen Party Band ZAP-Gang, gekrönt von einem Feuerwerk.

Der Familiensonntag, an dem jede Mutter ein Blümchen erhält, beginnt mit einem Jazzfrühschoppen. Zum Abschluss des Spargelfestes präsentiert dann die aus dem Capitol bekannte Jeannette Friedrich noch Musicalmelodien.

Am gesamten Wochenende informieren die Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine und die Geschichtswerkstatt Käfertal an einem Stand über ihre Arbeit.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018