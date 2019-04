Finden macht richtig Spaß

Im Handumdrehen waren die Körbchen gefüllt. © Osthues

Die Ostereiersuche des Siedlergesangvereins (SGV) Freundschaft und das anschließende gesellige Beisammensein im Vogelpark waren wieder einmal ein voller Erfolg. Mehr als 400 Kinder und Erwachsene tummelten sich auf dem Gelände.

Bereits 1956 startete der SGV die inzwischen weit über Käfertal hinaus bekannte und beliebte Veranstaltung. „Am Anfang fand das Ostereiersuchen am Waldrand an der Lampertheimer Straße statt, seit 1987 sind wir hier im Vogelpark“, berichtete der Vorsitzende, Kurt Heck, Auch Schriftführerin Jutta Schmitt freute es, dass der Kleintierzuchtverein auch dieses Jahr wieder sein Gelände für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hat. „Den Gesangverein und den Kleintierzuchtverein verbindet ein freundschaftliches Verhältnis“, erklärte sie.

Extra-Bereich für die Kleinen

Mit Nagelklopfen, Wurstangeln, Dosenwerfen und Vogelorgel wurde die Zeit bis zur Ostereiersuche unterhaltsam überbrückt. 1200 bunte Eier hatten die Mitglieder des Vergnügungsausschusses auf der Wiese im Wald versteckt, gestiftet von den Mitgliedern des Vereins. Nach dem Start stürmten die Kinder auf das Wiesengelände. Nach 50 Sekunden waren alle bunt gefärbten Eier gefunden und jedes Kind ging mit vollen Taschen nach Hause. Denn zum einen hatten die Mitglieder des Vergnügungsausschusses einen extra Bereich für die Kleinsten abgesteckt. Außerdem hatte Dorle Schwab einige Eier zurückgehalten für die Kinder, die kein Ei gefunden hatten. Stolz zeigt Felix seine Beute. Der Dreijährige und seine Mutter, Nadine Ortak, kommen jedes Jahr zur Ostereiersuche in den Vogelpark. „Wegen der schönen Tradition“ sagte die Gartenstädterin. Ihr Sohn sei schon früh am Morgen ganz aufgeregt gewesen. Der Gesangverein unter Leitung von Volker Schneider stimmte dann an zum „Jäger aus der Kurpfalz“. Der Erlös geht auch dieses Jahr wieder an eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung – im Laufe der Jahre hat der SGV Freundschaft so schon insgesamt über 15 000 Euro gespendet. ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019