Flexible Klassenräume und Gärten auf dem Dach

Nach der Entscheidung des Preisgerichts beim Planungswettbewerb zum Neubau einer Grundschule auf Franklin präsentierte die BBS Bau- und Betriebsservice GmbH gemeinsam mit BBS-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings und Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb nun die Ergebnisse in der Sporthalle der Elementary School.

Kein erster Platz vergeben

Den zweiten Platz errang das Architekturbüro LRO Lederer Ragnarsdötir Oei aus Stuttgart. Ein erster Platz wurde nicht vergeben. „Bauherr ist die Stadt Mannheim, Auslober ist die BBS, eine Tochter der GBS, die seit einigen Jahren in der Stadt zuständig ist für den Bau, die Modernisierung und Sanierung von Schulen“, erklärte BBS-Geschäftsführer Frings.

Doch beim Neubau auf Franklin hätten die Planer Schule „ganz neu denken“ müssen: „Es ist die erste große Schule auf einer Konversionsfläche, die die MWSP entwickelt hat und die den vierzügigen Anforderungen gerecht werden muss“, so Frings. Die frühere amerikanische Grundschule mit über 1000 Schülern liege zwar auf einem schönen Gelände, doch entspreche sie baurechtlich nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne Schule. Während der Bauzeit werde aber einer der vier Flügel als Interimslösung genutzt, so Frings.

Bürgermeisterin Freundlieb betonte: „Der Neubau auf Franklin wird eine ganz besondere Grundschule.“ Die Konversionsfläche biete enorme Gestaltungsmöglichkeiten. Geplant sei eine vierzügige verbindliche Ganztagesschule für 400 Kinder im Vollbetrieb. Mit dem Schuljahr 2022/2023 werde die Schule in Betrieb gehen, die nicht nur Lern- sondern auch Lebensort sei – „ein zentrales Zentrum, Begegnungs- und Veranstaltungsort“. Die Doppelturnhalle, die auch von Vereinen genutzt werden kann, biete Raum zur Begegnung nicht nur für Schüler und Eltern, sondern sorge für eine „neue Begegnungsstrukturen im Stadtteil“. Auch der Inhalt der Schule werde so gestaltet, was den Stadtteil ausmacht, nämlich: „Viel Grün und wenig Blech – ein lebendige Infrastruktur und bunte Vielfalt“. Neben Klassenräumen mit flexiblen Wänden, die unterschiedlich genutzt werden können, gebe es auch differenzierte Räume zur individuellen und auch inklusiven Förderung.

Auch das Mobilitätskonzept auf Franklin gehe in das Schulkonzept über, indem Kinder eigenständig in die Schule gehen. Der Eingang sei deshalb nicht an der Wasserwerkstraße, sondern in Richtung Straßenbahn- und Bushaltestelle. „Die Außenflächen ermöglichen Bewegungsraum und ein grünes Konzept“, beispielsweise durch schuleigenes Gärtnern auf dem begrünten Dach der Turnhalle, so die Bürgermeisterin.

Zum Ergebnis des Preisgerichts erklärte Klaus Elliger, Leiter des Stadtplanungsamtes, dass 63 Büros daran teilgenommen hätten. 20 seien nach Auswahl dann ins Rennen gegangen. „Wir wollten einen Holzbau, entsprechend den ökologischen Anforderungen, wir haben die Latte sehr hoch gehängt, suchen ein markantes Gebäude für eine zweistöckige Grundschule, die kindgerecht sein sollte“, betonte Elliger. Namhafte Büros seien dabei gewesen. „Aber bei allen blieben Fragestellungen offen, deshalb haben wir auf einen ersten Preis verzichtet.“

Kompakter Entwurf

Am kompaktesten sei jedenfalls der Entwurf des Architekturbüros LRO gewesen. „Das hat mit dem ökologischen Anspruch zu tun, der Dachausformung als eine Art Addition mit anderen Belichtungs- und Belüftungsmöglichkeiten“, erläuterte Elliger. Der preisgekrönte Entwurf sei aber erst eine „Vor-Vorplanung“.

Mit der konkreteren Ausformung ist dann erst später zu rechnen – Peter Doberass von der BBS: „Ich denke, dass wir bis Ende Mai, Anfang Juni soweit sind, dass dann die Planungen beginnen – die Bauzeit wird ganz schön knapp.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019