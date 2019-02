Flora Voices reißen das Publikum mit

„Let‘s Rock“, „Monday Monday“ und „California Dreaming“: Rockig, mit geschmeidigem Klang und tadelloser Intonation sangen die Flora Voices beim Jubiläumskonzert „50 Jahre Chorleiter Peter Imhof“ im Gemeindesaal der Gnadenkirche die mehrstimmigen Versionen bei ihrem mitreißenden Medley „Back To The 50ies/60ies”.

Bereits seit 18 Jahren gibt es nun schon die Flora Voices, den modernen Popchor des GV Flora Käfertal. 2001 haben Flora-Vorsitzender Gernot Herweh und Chorleiter Peter Imhof die Flora-Voices aus der Taufe gehoben. Waren es zu Beginn noch 15 Sänger, so ist der Chor heute auf 38 Chormitglieder angewachsen. Die kontinuierliche Arbeit zusammen mit dem engagierten Dirigenten, der 1969 den gemischten Chor des GV Flora übernahm und dessen 50-jähriges Chorleiterjubiläum jetzt beim Konzert in der Gartenstadt gefeiert wurde, sowie große Konzert-Events waren und sind der Garant für den Erfolg des Käfertaler Popchores.

Musikalische Sympathien

Die Flora Voices begannen mit dem Song „Barbara Ann“. Unverzüglich offenbarten sie so ihre musikalischen Sympathien und heiterten das Publikum zugleich, nicht anders als die Beachboys es immer wieder taten, von Anfang an mit einer eher ungewöhnlichen Art der Performance auf. Unkonventionell – wie alles, was sie präsentieren. Sie singen beinahe wie Berufssänger, sind aber keine.

Quirlig groovten sie im vollbesetzten Gemeindesaal und sangen dabei meist mehrstimmig die größten Hits: unter anderem von Louis Armstrong, Simon & Garfunkel oder Eric Clapton sowie den James-Bond-Hit „Skyfall“. Auch die rhythmische Begleitung durch Dirigent Imhof (Klavier), Philipp Egermann (Drums) und Dennis Hauk (Bass) trug zum perfekten Groove bei. Reich an Erfahrungen modellierte Chorleiter Imhof erfinderisch den Klang des 32-köpfigen Chors.

Um die Stimmen in den Vordergrund zu stellen, gibt es beim Käfertaler Popchor nur wenige Instrumente. Unterstützt durch die guten Akustikbedingungen, kamen die klaren Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass voll zur Geltung. Für Abwechslung im Gesangsprogramm sorgte das Instrumental-Trio mit Peter Imhof (Klavier), Philipp Egermann (Drums) und Dennis Hauk (Bass), das dabei einen imponierenden Beweis seines musikalischen Könnens gab. Außerdem unterhielten Simone Schwab, Gisela Schoene, Alexander Fuß und Jürgen Staudt (auch Text und Regie) mit lustigen Sketchen. Mit Enthusiasmus und unverkennbarer Hingabe führte der Chor die Besucher musikalisch von den 1950ern bis in die Welt des modernen Musicals.

Passende Accessoires

Mit den passenden Accessoires und einer dezenten Choreographie gab es für die Besucher die schönsten Melodien aus Musicals wie „Joseph“, „The Lion King“, „Miss Saigon“, „Phantom of the Opera“ oder „Les Miserables“ zu hören. Der Chor hatte sichtlich Spaß am Auftritt: Es wurde gesungen und geswingt. Die Sänger wussten ihr Publikum mitzureißen. Klar, dass sich die begeisterten Zuhörer noch eine Zugabe erklatschten und sich mit stehendem Applaus für ein wirklich gelungenes Jubiläumskonzert bedankten. -ost-

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019