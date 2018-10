Franklin bekommt ein Gesundheitszentrum

Sie wollen und müssen expandieren, der Platz am bisherigen Standort Auf dem Sand reicht nicht mehr aus für die orthopädische Gemeinschaftspraxis von Olaf Jacobsen und Thomas Rupp. Jetzt haben die beiden Mediziner den idealen Standort für ihr Projekt gefunden: Franklin. An der Ecke Wasserwerkstraße/Bensheimer Straße bauen sie dort ein 4500 Quadratmeter großes Gesundheitszentrum, in dem sogar noch Platz ist für weitere Mieter – nicht nur aus dem Gesundheitsbereich. Zu Jahreswende 2019/2020 soll das neue Zentrum fertig sein.

Nun fand dafür der offizielle Baubeginn, der erste Spatenstich, statt. Thomas Rupp und Olaf Jacobsen investieren auf dem 8000 Quadratmeter Grundstück an der Ecke Wasserwerkstraße/Bensheimer Straße rund 13 Millionen Euro. Dahin werden die beiden Ärzte mit ihrer orthopädischen Gemeinschaftspraxis ziehen, es soll ein Operationszentrum mit vier Sälen sowie einen Bereich mit rund einem Dutzend Betten geben. In dem Gebäude werden ein plastischer Chirurg, ein Gastroenterologe, ein Urologe, eine Zahnarztpraxis, ein Pflegedienst und ein Sanitätshaus einziehen. Außerdem ist die Vermietung von Räumen an eine Apotheke geplant. Nicht zuletzt soll auch eine Bäckerei dort eine Filiale eröffnen, für weitere Flächen sucht man noch Mieter.

Langgehegter Wunsch

Olaf Jacobsen: „Wir wollten expandieren, aber der Platz am bisherigen Standort reicht nicht aus, wir konnten dort keine neuen Flächen bekommen.“ Seit rund zehn Jahren nutzen sie 300 Quadratmeter, in Franklin soll es das Doppelte sein. Sein Kollege Thomas Rupp (55) sagte zum großzügigen Grundstück: „Gut, dass hier frei gebaut werden kann.“ Beim Spatenstich sprach er von einem „Traum, ein Gesundheitszentrum zu bauen“. Das Franklin-Areal kennt er gut: „Hier habe ich schon als Kind gespielt.“

Der Würzburger Architekt Stefan Buttler hat sich mit seinem Büro unter anderem auf den Gesundheitsbereich spezialisiert: „Die Architektur hat viel mit dem erforderlichen Nutzen zu tun.“ Das neue Gebäude sei außerdem so gestaltet, dass es erweitert werden kann. 97 ähnliche Projekte hat er bereits begleitet, unter anderem das Gesundheitszentrum Lusanum Ludwigshafen. Dort arbeitete er schon mit der Bauunternehmung Michael Gärtner als Generalunternehmer zusammen, dessen Geschäftsführer Jan Schleicher erklärte: „Das Gesundheitszentrum wird ein Aushängeschild des Franklin-Areals.“

Thomas Rupp sagte vor dem ersten Spatenstich, dass es „viel Rückenwind“ von der Stadt gegeben habe. Achim Judt, Geschäftsführer der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP, erklärte, dass die Ansiedlung von Ärzten für die Infrastruktur zentrales Thema und „ein Herzensprojekt“ gewesen sei. Das Gesundheitszentrum werde ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität in dem Areal – dazu gehöre auch der Bäcker mit seiner Filiale.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018