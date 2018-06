Franklin Factory zum Thema Bildung

Anzeige

Um zukünftige Angebote in den Bereichen Bildung, Freizeit und Mobilität geht es am heutigen Mittwoch, 20. Juni, 19 Uhr, bei der nächsten Franklin Factory in der Turnhalle der ehemaligen Elementary School, Wasserwerkstr. 70. Angehörige von Kindern im Grundschul-, Kindertagesstätten- und Kindergartenalter können sich über die aktuellen Planungen sowie Übergangslösungen im Betreuungsbereich informieren. Die MWS Projektentwicklungsgesellschaft stellt außerdem die neu entwickelte Franklin-App vor. Bereits ab 18 Uhr können Probefahrten mit elektrisch betriebenen Rollern und Carsharing-Autos der Mobilitätsmanagement GmbH Blue Village Franklin mobil unternommen werden. Musikalisch leitet das Duo Sons e Cores den Abend ein. dir