Franklin ist jetzt Stadtteil

Das Neubaugebiet auf dem Gelände der früheren amerikanischen Wohnsiedlung Benjamin-Franklin-Village ist jetzt von der Stadtverwaltung offiziell zum Mannheimer Stadtteil mit dem Namen „Franklin“ erklärt worden. Er erinnert an den amerikanischen Politiker und Naturwissenschaftler Benjamin Franklin (1706-1790), einen der Gründerväter der Vereinigten Staaten und Mitautor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.

Diesen Namen hatten die US-Streitkräfte ihrer von 1951 bis 1957 auf dem Areal zwischen den Funari- und den Sullivan-Barracks auf Feldern Käfertaler Bauern errichteten Siedlung für Soldaten und ihre Angehörige gegeben. 2012 haben die Amerikaner das Gelände geräumt. Seit 2016 laufen die Abbruch- und Bauarbeiten für ein Wohngebiet mit 144 Hektar Größe, das bis 2025 auf 9000 Menschen anwachsen soll. Derzeit leben hier bereits rund 1500 Bewohner, bis Ende 2020 sollen es 3300 Franklin-Bewohner sein.

Feudenheim umfasst Spinelli-Teil

Franklin ist damit jetzt einer von 38 Stadtteilen. Diese sind, so ist es in der Hauptsatzung niedergelegt, wiederum in sechs innere und elf äußere Stadtbezirke eingeteilt, in denen es jeweils einen Bezirksbeirat gibt. Der Stadtbezirk Käfertal umfasst Käfertal-Mitte, Sonnenschein- und Speckweggebiet sowie Käfertal-Süd mit Rott (das nicht als eigener Stadtteil gilt) und der künftigen Spinelli-Bebauung entlang der Wachenheimer Straße. Die Grenze zu Feudenheim verläuft nach der Bebauung mitten durch das Spinelli-Gelände – der Grünzug gehört zu Feudenheim, die Wohnhäuser zu Käfertal.

Nach der neuen Gliederung sind auch Casterfeld und Pfingstberg, beide Teile von Rheinau, nun jeweils ein eigener Stadtteil. Neckarau ist unverändert noch in Niederfeld und Almenhof untergliedert, die Neckarstadt-Ost noch zusätzlich in Wohlgelegen, Herzogenried und Neckarstadt-Nordost. Dazu zählen die neuen Wohngebiete im Bereich der früheren Kasernen Turley und Ludwig-Frank. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.06.2020