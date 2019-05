Frauen an den Trommeln

Am Samstag, 18. Mai, heißt es im Trommelpalast in der Käfertaler Turbinenstraße 1-3 „Ametambô – Musikalische Begegnung der perkussiven Art“. Die in Käfertal lebende Trommelpalast-Dozentin Cris Gavazzoni (Curitiba-Brasilien) ist für ihr energetisches Schlagzeug- und Percussion-Spiel bekannt. Zusammen mit Elena Diz (Córdoba-Spanien), Neide Alves (Recife-Brasilien) und Gästen zeigt sie ab 20.30 Uhr ihr breitgefächertes musikalisches Können. Ihrer Spezialgebiete sind Maracatu, Flamenco und afro-brasilianisches Powerdrumming. Eintritt zwölf, Vorverkauf zehn Euro. Reservierung unter tickets@trommelpalast.de. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019