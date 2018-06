Freude über Eidechsenmauer

Anzeige

Seit Juni 2016 verfügt das „Steckenpferd“ aus Käfertal über ein rund 500 Quadratmeter großes Grundstück im „Franklin Field“ im Benjamin-Franklin-Village“ zur Zwischennutzung. Um Kindern und Jugendlichen das Gärtnern in der Stadt näher zu bringen, wird nun vom Anbau bis zum servierfertigen Menü Kindern alles vermittelt, so dass sie und ihre Familien nachhaltig erleben, wie und wo Lebensmittel herkommen und wie sie zubereitet werden. Am Gartentag stand jetzt die Fotografie der Insekten bei herrlichem Sonnenschein im Mittelpunkt.

Kleinstlebewesen fotografiert

Am Tag der Artenvielfalt der Stadt Mannheim fand im sozialen Projekt- garten ein Fotowettbewerb unter der Leitung von Diplom-Sozialarbeiter/-pädagogin und Fotokünstlerin Ulrike Schaller-Scholz-Koenen statt. Gesucht wurden die außergewöhnlichsten Tierarten. Zu entdecken gab es faszinierende Lebewesen wie die Chamäleon-/Krabbenspinne, die Zebraspinne, den Nashornkäfer und vieles mehr. Anhand der Fotos werden nun, in Zusammenarbeit mit NABU Mannheim, die Tierarten bestimmt. Anhand der besten Fotos erstellt Ulrike Schaller-Scholz-Koenen Tafeln mit den Bestimmungsdaten. Die Siegerfotos werden mit einem Preis belohnt.

Da die Tafeln sehr teuer in der Anschaffung sind, freut sich die Vorsitzende Ulrike Schaller-Scholz-Koenen vom Steckenpferd e.V. zur Förderung von Kindern aus finanziell schwachen Familien über weitere Geldspenden. Nebenbei wurden zwei Spenden übergeben: eine Eidechsenmauer, die in Zusammenarbeit mit der Ergo Versicherungsgruppe Mannheim entstand, sowie eine Geldspende des BVB Supporters Südwest e.V. über 250 Euro – Erlös der Jubiläumsfeier zum fünfjährigen Bestehen. Kamila Wolf kam mit Mann und Tochter extra aus Gundheim angereist.