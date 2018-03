Freude über Mitgliederplus – Ärger über Rechte

Anzeige

„Die Bude ist voll, viele bekannte, viele neue Gesichter“, freute sich die Käfertaler SPD-Vorsitzende Melanie Seidenglanz. Ob die städtebauliche Entwicklung in Käfertal-Mitte, der Stellenabbau bei General Electric (GE), der Verlust des SPD-Bundestagsmandates oder die schwierige Verkehrssituation für Fahrradfahrer im Stadtteil: Während der jüngsten Jahreshauptversammlung in der TV-Vereinsgaststätte „Zum Lohboden“ sorgten unterschiedliche Themen für reichlich Gesprächsstoff. Zentraler Punkt der Tagesordnung war jedoch die Neuwahl des Vorstandes, wobei Vorsitzende Seidenglanz einstimmig wiedergewählt wurde.

Für Seidenglanz ist der ehrenamtliche Vorsitz, den sie erneut für zwei Jahre behalten darf, „einer der geilsten Jobs der Welt“, wie sie bekannte. Und die Mitgliederstatistik zeigt nach oben. Kassier Karsten Rehbein führt dies auf den Hype um Martin Schulz zurück. So ist die Mitgliederzahl im Ortsverein auf 134 Mitglieder gewachsen. Dass in Käfertal nicht wenige AfD- und NPD-Sympathisanten leben, musste das Team um Melanie Seidenglanz auf unangenehme Weise während des Bundestagswahlkampfes feststellen, den die SPD Käfertal obligatorisch mit örtlichen Informationsständen unterstützte. Genossinnen und Genossen seien von aggressiven Passanten angepöbelt worden und zerstörungswütige Menschen hätten die auf den Straßen aushängenden SPD-Wahlplakate mit Hakenkreuzen verschmiert. Melanie Seidenglanz hatte bei der Polizei umgehend Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung gestellt. Auch die Autos der SPD-Mitglieder blieben nicht von Vandalismus verschont – Unbekannte versahen die Fahrzeuge mit NPD-Aufklebern. „Wir möchten uns klar dagegen positionieren“, so Seidenglanz.

Um auch außerhalb von Wahlkampfzeiten erreichbar zu bleiben, veranstaltet die SPD Käfertal regelmäßig eine Bürgersprechstunde „Das offene Ohr“ an wechselnden Orten. Ferner debattierte die Versammlung über das Thema „Bezahlbare Wohnungen“.