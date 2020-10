Friedhof als grüne Lunge

„Herr Mäder, ich hätt ämol ä Frog“: So fing es an. Vor einem Jahr hat Lisa Helfert, Friedhofsgärtnermeisterin des Blumenhauses Wasser auf dem Friedhof Käfertal, Bernhard Mäder angesprochen. „Ganz schüchtern“, so erinnert sich der Sprecher der „Initiativgruppe Friedhof Käfertal“, habe sie ihm geschildert, dass sie immer weniger Vögel und Insekten auf dem Friedhof sieht und hört. Das ist jetzt anders – denn inzwischen ist eine ökologische Aufwertung erfolgt, die als beispielhaft auch für andere Vorortfriedhöfe gilt.

„Gerade die Insekten, Bienen und Vögel sind doch so wichtig für unser ökologisches Gleichgewicht“, war Mäder sofort alarmiert, als Lisa Helfert ihn ansprach und ein Bienenhotel vorschlug. „Mir war klar, da müssen wir etwas machen“, so Mäder. Dass er etwas bewegen kann, hat er schon oft bewiesen. Der Senatspräsident der „Spargelstecher“, lange aktiv in der Pfarrgemeinde St. Laurentius und in der Geschichtswerkstatt, engagiert sich bereits seit 2013 maßgeblich für die Sanierung und dann die Erweiterung der Trauerhalle sowie für den Erhalt des Ehrengrabfelds.

Liefen die bisherigen Aktivitäten aber untrer dem Dach der Geschichtswerkstatt, so gründete Mäder nun für die ökologische Aufwertung eine Initiativgruppe mit Helfert sowie ihrem Chef Ralf Wasser. Ihr gemeinsames Ziel: Den Friedhof zu einem Ort zu machen, an dem man auch Natur erleben kann. „Man sollte brachliegende Flächen auf dem Friedhof nicht nur mit Grasbewuchs belassen, was ökologisch nicht sinnvoll ist, sondern das Gelände als kleines Ökosystem für Insekten nutzen“, so Mäder. Das sei gerade in einer Zeit des Umbruchs in der Bestattungskultur sinnvoll, entwickelten sich doch Friedhöfe immer mehr hin zu einem Bestattungspark, zu grünen Lunge und Erholungspark der jeweiligen Vororte.

Vereine und Landfrauen helfen

„Gerade hier in Käfertal ist der Friedhof nicht nur große Gartenanlage, sondern auch als Erholungsfläche zwischen der Neubebauung vom Franklin-Areal und dem alten, gewachsenen Käfertal wichtiger denn je“, so Mäder. Im Gespräch mit Andreas Adam, dem Chef aller Friedhöfe in Mannheim, sowie Tobias Schüpferling, dem Experten für die rund 10 000 Bäume der Mannheimer Friedhöfe, stellt sich aber schnell heraus, dass ein Bienenhotel allein ohne passende Wiese, Bäume und Sträucher nicht reicht. „Es sollte etwas Richtiges entstehen, wegweisend und auch als Anregung für andere Friedhöfe“, so Mäder. Weil die Friedhofsverwaltung dazu aber kein Geld im Etat hatte, machte sich Mäder auf die Suche nach Spendern.

Mit Ralf Wasser entwickelte und kopierte er ein Faltblatt, um über das Projekt zu informieren. „Überall stießen wir sofort auf große positive Resonanz“, so Mäder. Die Käfertaler Fasnachter „Spargelstecher“ und „Löwenjäger“ waren die ersten Spender, ebenso die Käfertaler Frauenfasnacht von St. Laurentius. Der Bezirksbeirat Käfertal bewilligte aus seinem Vorort-Budget einen Zuschuss von 2500 Euro. Die Käfertaler Landfrauen, die evangelische Unionsgemeinde sowie die Chorvereinigung „Eintracht/Sängerbund“ steuerten größere Beträge bei, dazu zahlreiche Käfertaler Bürger und Firmen. „Mit dieser Resonanz hatten wir nicht gerechnet – wir haben überall offene Türen eingerannt“, freut sich der Initiator. Statt der erhofften Spendensumme von 5000 Euro kamen über 7000 zusammen.

Heimische Obstsorten

So konnten auf einem Areal, das nicht als Bestattungsfläche benötigt wird, eine Wildblumenwiese ausgesät sowie statt der geplanten fünf sogar zwölf Obstbäume gepflanzt werden. „Besonderer Wert wurde darauf gelegt, dass es sich um alte heimische Obstsorten handelt, welche zu unterschiedlichen Zeiten blühen und damit auch Obst tragen“, so Mäder, also Apfel, Birne, Zwetschge, Kirsche, Speierling. Dazu kommen insekten- und vogelfreundliche Sträucher.

Zudem hat die Friedhofsverwaltung aus den Mitteln fünf neue Bänke mit einer Sitzfläche und Lehne aus recyceltem Kunststoff aufgestellt, die länger als Bänke aus Holz halten. „Wir haben damit eine attraktive Erholungszone für Mensch und Natur geschaffen, neben der optischen Aufwertung einen Beitrag zum Naturschutz geleistet“, hebt Mäder zufrieden hervor.

Am von Lisa Helfert konzipierten Bildbienenhotel aus Eichenholz steht eine Tafel, in der den Spendern gedankt wird – und um die zu enthüllen, kam sogar die für Friedhöfe zuständige Bürgermeisterin Felicitas Kubala nach Käfertal. „Ein weiterer Schritt in Richtung klimaaktiver Friedhof“, lobte sie. Die zehn Mannheimer Friedhöfe seien mit insgesamt 76 Hektar Grünfläche „auch Bestandteil einer ökologischen Stadtentwicklung“, erklärte Bürgermeisterin Kubala.

