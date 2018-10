Friedhof erhält eigene Chronik

Der Eigenbetrieb Friedhöfe Mannheim feiert am Samstag, 20. Oktober, 11 Uhr, die Einweihung des neuen Ehrenfeldes auf dem Friedhof Käfertal, Alter Postweg 26. Mit der Gestaltung eines Ehrenfeldes setzt sich das Team von Betriebsleiter Andreas Adam dafür ein, die Erinnerung an prominente Mannheimer Bürgerinnen und Bürger zu bewahren, die in Käfertal beigesetzt waren oder sind. Aus diesem Anlass werden zwei Tafeln feierlich enthüllt.

SVW-Fanprojekt war Initiator

Dies ist zum einen die von Bernhard Mäder und der Geschichtswerkstatt Käfertal initiierte Friedhofschronik, zum anderen eine Gedenktafel für die Fußballlegende des SV Waldhof, Otto Siffling. Neben Erstem Bürgermeister Christian Specht und Eigenbetriebsleiter Adam wird speziell zur Siffling-Gedenktafel auch Martin Willig, der Fanbeauftragte beim SV Waldhof Mannheim, sprechen. Er hatte sich mit finanzieller und ideeller Unterstützung von „Pro Waldhof“ und des SVW dafür eingesetzt, dass der frühere Waldhofstürmer auf dem Friedhof Käfertal wieder einen Besuchsort erhält.

Der Ehrenplatz für „Ottl“, wie Siffling zu Lebzeiten liebevoll genannt wurde, befindet sich im Eingangsbereich des Friedhofs in unmittelbarer Nähe zur Gedenkstelle für Albert Brückl, dem bis heute besten Torschützen des SVW. „So werden auch diese beiden, mit 27 Jahren viel zu früh verstorbenen Waldhof-Ikonen, ihren ewigen Platz nicht nur in den Herzen ihres Stammvereins erhalten“, unterstreicht Willig. Maria Kreuzbeck (Querflöte) trägt zur musikalischen Umrahmung der Feierstunde bei. dir

