Frühlingsfest beim Trommelpalast

Am 6. April steigt das große Frühlingsfest im Trommelpalast in der Turbinenstraße 1-3. Von 12.30 bis 18 Uhr gibt es bei freiem Eintritt dort einen Basar, Workshops, Live-Musik, sowie Speisen und Getränke. Schmuck, Taschen, Kleidung und Fair-Trade-Produkte sind nur ein Ausschnitt aus dem Angebot der unterschiedlichen Stände. Auf der Bühne werden energiegeladene und außergewöhnliche Klänge und Rhythmen aus Brasilien und Kuba zelebriert. Kostenlose Schnupperkurse für Jung und Alt geben Besuchern die Möglichkeit, selbst in die Welt der Rhythmen einzutauchen. Eine Shaker-Bastel-Aktion für Kinder, der Worldchor Inanay und weitere Überraschungen warten zudem auf die Gäste. scho

