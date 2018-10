Fünf Künstler stellen aus

Kunst auf die Konversionsflächen bringen, das war von Anfang an das Bestreben von Philipp Morlock. 2017 veranstaltete der Vorsitzende des Einraumhaus-Fördervereins erstmals eine „Herbstmeile“ im Franklin Field. Jetzt hat er wieder fünf Künstlerinnen und Künstler gewinnen können, die am Samstag, 20. Oktober, ab 12 Uhr in Gebäude 226, George Sullivan Ring, die zweite Künstlerresidenz auf dem Gelände der ehemaligen US-Wohnkaserne eröffnen.

Busshuttle zur Kunsthalle

Stand bei dieser Artist Residence 2017 noch das Thema Abbruch und die dadurch verfügbaren Materialien im Fokus der Kunstschaffenden, richtet sich die Aktion diesmal auf das Areal als Wohnort und auf das neue Stadtquartier Franklin aus. Die fünf Künstler Katarina Baumann, Assia Benhassine, Jörg Gelbke, Anna Gohmert und Stefan Wäldele haben in den zurückliegenden Monaten Franklin kennengelernt und erste Ideen für ihre Arbeit entwickelt.

Der Ausstellungsort im Gebäude 226 ist wegen der Baustelle entweder mit dem Shuttlebus oder durch den Hintereingang über den Käfertaler Wald betretbar. Außerdem verkehrt ein Busshuttle zwischen der Kunsthalle Mannheim, Kunstkollektiv VolumeV und „New Franklin City“. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung werden mehrere Führungen (45 bis 60 Minuten) angeboten. Treffpunkt ist um 13, 15 und 17 Uhr jeweils auf dem Platz vor der Sportsarena. Nach der Eröffnung kann die Ausstellung nur über Kunstführungen besichtigt werden (marie.back@einraumhaus.com). dir

