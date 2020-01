Gänsehaut – wie einst bei Elton und George

Noch sind die Renovierungsarbeiten am Kulturhaus nicht abgeschlossen, doch beim Foyer ist jetzt schon klar, dass dies ein Wohnzimmer für Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen wird. Ein sehr großes Wohnzimmer eben. „Gestern hatten wir unsere erste Veranstaltung, und alles hat geklappt. Zurzeit müssen wir etwas improvisieren, aber bis Fastnacht muss es fertig sein“, sagte Ute Mocker, die Leiterin des Kulturhauses, in ihrer Begrüßung. Im Februar wird das Haus „in der Hand der Löwenjäger sein“, doch ab März ist jeweils am ersten und dritten Sonntag im Monat das Kulturcafé geplant. Das große Einweihungsfest soll dann an einem Wochenende im Mai stattfinden.

Premiere im Kulturhaus

Schon bei der Veranstaltung „Etwas anders. Bernd Nauwartat trifft Sascha Ullrich“ war das Foyer mit mehr als 100 Besuchern gut gefüllt, die Stimmung war großartig. Nauwartat und Ullrich musizieren schon seit über 15 Jahren immer wieder einmal gemeinsam, kennengelernt haben sie sich im Capitol. Seit mehr als fünf Jahren laden sie während des Pride-Monats Juni, der den Schwulen, Lesben und Transsexuellen gewidmet ist, zu ihrem Programm „Queer Music“ ein. Mit Auszügen aus diesem Programm waren sie nun zum ersten Mal gemeinsam im Kulturhaus Käfertal zu sehen.

Musikalisch begleitet wird das Duo von Dieter Scheithe am Keyboard und Gerd Nemet an der Yambu-Trommel. Viele der Lieder sind Balladen, und viele werden von Frauen gesungen. Natürlich mit dabei: Helene Fischer, bei der Sascha Ullrich ins Schwärmen gerät: „Letztes Jahr habe ich Helene in der SAP Arena gesehen, fantastisch. Bei einem ganz ruhigen Lied wurde alles heruntergefahren, damit man nur auf sie achtete.“ Der Name des Liedes: „Lieb mich dann“. Auch bei Nauwartat und Ullrich klingt das Lied sehr gefühlsbetont. Auf dem Programm stehen hauptsächlich Pop Songs wie „Whataya Want from Me“ von Adam Lambert, das kritische Lied „Augen auf“ von Sarah Connor und das legendäre Duett „Don’t Let the Sun Go Down on Me“ von George Michael und Elton John, ein absoluter Gänsehaut-Klassiker.

Begeisterung für Musicals

Da die beiden Sänger schon in einigen Musical-Produktionen mitgesungen haben, bleibt die Begeisterung für dieses Genre natürlich nicht aus. So schwärmt Ullrich von dem Musical „Die Päpstin“, das in München läuft. Nauwartat singt die Päpstin, Ullrich den Jüngling, in den sie verliebt ist und von dem sie ein Kind erwartet. „Ich bin ausweglos in dir verloren“, so lautet eine Textzeile des Liedes „Wehrlos“. Wer Musicals liebt, schmilzt nur so dahin. Man kann nur hoffen, dass der Auftritt der beiden nicht der letzte im neuen Kulturhaus gewesen sein wird.

