„Gelernt, wie man einen Stift hält“

Das Projekt der Nachmittagsbetreuung für Flüchtlingskinder in der Käfertalschule hat nach drei Jahren seinen Abschluss in der Sportarena auf Benjamin-Franklin gefeiert. Bei Kaffee und Kuchen trafen zum letzten Mal zahlreiche Ehrenamtliche und Vertreterinnen aus Diakonie und Caritas zusammen, überreichten Blumensträuße und ließen ihre Arbeit Revue passieren. „Ein Graswurzelprojekt“ par excellence, wie die Beteiligten feststellten, das ein weiteres Zeichen für eine offene Gesellschaft und Zusammenhalt bedeute. Seit 2015 in ökumenischer Trägerschaft und in Kooperation mit der Käfertal-Grundschule sowie der katholischen Gemeinde St. Laurentius, betreute das Projekt Kinder aus mehr als 14 Familien.

Der Weggang vieler Familien ist ein wesentlicher Grund für die Beendigung des Projekts. Finanziert hat es sich durch Spenden der Käfertaler Fasnachtsfrauen, des Lessing-Gymnasiums, des Bezirksbeirats sowie durch private Initiativen. Maßgeblich war der Einsatz von 36 Ehrenamtlichen. Eine heterogene Gruppe von der Studentin bis zum Rentner, „von der man nur profitieren konnte“, so Sozialarbeiterin Ulrike Manthey vom Diakonischen Werk.

Als Hausaufgabenhilfe gedacht

Ursprünglich als Hausaufgabenhilfe gedacht, mündete der Auftrag schnell in ein spielerisches Zusammensein mit Basteln, Malen und Singen. „Wir haben zu Beginn der ersten Flüchtlingswelle sofort festgestellt, dass wir Unterstützung einholen müssen – das Lehrerkollegium allein hätte das nicht geschafft“, wie Schulrektorin Christine Riedl berichtet. „Lernen, wie man einen Stift hält oder einfach malen – die Kinder waren oft nicht einmal in einem Kindergarten.“ Zentrales Ereignis war das Mittagessen, das es zwischen Unterricht und Beschäftigungsangebot gab. Die Kinder lernten, gemeinsam zu decken und abzuräumen. Die gewachsenen Beziehungen seien „sehr wertvoll für alle, die beteiligt waren! Das kann man uns nicht mehr nehmen“, betont Sozialpädagogin Ursel Heyduk vom Caritasverband Mannheim. JeLa

