Gemeinde bittet zum Basar

Die Kirchengemeinde St. Hildegard (Dürkheimer Straße 88) lädt für 22. und 23. September zum traditionellen Basar ein. Am Samstagsnachmittag kommen die Gäste bei Kaffee und Kuchen zusammen, ab 19.30 Uhr findet das bekannte Pub-Quiz statt. Am Sonntag feiert die Gemeinde um 10 Uhr Gottesdienst auf dem Parkplatz. Dabei wird auch Pfarrer Daniel Kurz in sein Amt eingeführt, zudem nimmt die Gemeinde neue Ministranten auf und verabschiedet Oberministrantin Monika Becker. Im Anschluss folgen ein buntes Programm, die Tombola sowie ein Flohmarkt. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Wer noch Spenden für die Tombola hat (nur neue Sachen), kann sie im Pfarrbüro abgeben. scho

