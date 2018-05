Gemeinsam gärtnern als soziales Projekt

Anzeige

Geschenke gab es für die anwesenden Kinder. Die Erwachsenen wandten sich dem Grillen zu. Übrigens haben auf dem weitläufigen Gelände weidende Schafe den angebauten Feldsalat gefressen. Damit dies zukünftig nicht mehr passiert, wurden die Hochbeete diesmal etwas höher gebaut. Im Bauwagen, den der Verein gespendet bekam, sind die Gerätschaften untergebracht, die zum Gärtner benötigt werden. Einen großen Wunsch hat der Verein: „Wir müssen das Wasser zum Gießen rund 200 Meter weit tragen. Es wäre schön, wenn Wasser näher am Garten wäre“, sagt Schaller-Scholz-Koenen.

Der Gemeinschaftsgarten erinnert von seiner Anlage her an die Stadt selbst. Da gibt es die Innenstadt, die Sandhofer Halde, den Käfertaler Wald oder die Straßenheimer Feldflur. Jeder, der Zeit und Lust hat, ist bei dem gemeinschaftlichen Gartenprojekt herzlich willkommen. Die Termine können eingesehen werden auf der Homepage steckenpferd-mannheim.de/urban-gardening-benjamin-franklin. has

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.05.2018