„Gibt keine freien Räume mehr“

Die SPD-Gemeinderatsfraktion hatte mit Hinweis auf das begrenzte Raumangebot an der Käfertalschule das Thema im Ausschuss für Bildung und Gesundheit sowie im Gemeinderat aufgegriffen und die Verwaltung gebeten, über den Sachstand zu berichten und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. In ihrem Antrag schlugen die Sozialdemokraten den Einsatz von Schulbussen auf Franklin vor.

Busse für sicheren Schulweg

So könnten die Schüler sicher in die Schule gelangen. Außerdem bestehe die Möglichkeit, die Schüler auf mehrere umliegende Schulen zu verteilen, damit nicht allein die Käfertalschule alle Kinder aufnehmen müsse. Die Verwaltung solle darüber hinaus prüfen, ob zusätzliche Container genutzt werden könnten. „Es gibt Alternativen“, meint auch Stefanie Schüpferling: Elementary School, Container-Lösung oder Betreuung auslagern. „Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Erweiterung, diese kann jedoch nicht auf Kosten unserer Kinder sowie der Lehrer und Betreuer gehen.“ Den Elternvertretern ist völlig unklar, wie in Käfertal so kurzfristig geplant werden konnte. Statt den erhöhten Bedarf durch Franklin vorherzusehen, sei mit der Theodor-Heuss-Schule sogar noch eine Schule abgerissen worden, um Wohnungen für Familien zu schaffen.

In den Prognosen für die Entwicklung der Schülerzahlen ist das Neubaugebiet Theodor-Heuß laut Stadt berücksichtigt. Die Statistikstelle weise für die mittelfristigen Prognosen an der Käfertalschule für die nächsten fünf Jahre keine steigenden Schülerzahlen aus. Bis eine Grundschule im neuen Quartier Franklin zur Verfügung steht, setzt der Fachbereich Bildung auf Übergangslösungen – möglichst ohne Container.

So werde zurzeit mit dem Schulamt geprüft, ob die Franklin-Grundschule für das Jahr 2019/20 in einer benachbarten Ganztagsgrundschule gegründet werden kann. Zum Schuljahr 2020/21 solle diese Schule dann in einen hergerichteten Flügel der ehemaligen Elementary School auf Franklin ziehen. Ab dem Schuljahr 2022/23 könne dann, so die Prognose, voraussichtlich die neugebaute Ganztagsgrundschule auf Franklin bezogen werden.

