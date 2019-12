„Das Friedenslicht aus Bethlehem“ – so ist der Gottesdienst mit dem Posaunenensemble aus Rheingönnheim am 22. Dezember um 17 Uhr in der Käfertaler Scheune, Mannheimer Straße 14, überschrieben.

Die Gemeinde feiert diesen Gottesdienst mit einem Krippenspiel des Ältestenkreises und den beiden Pfarrern Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert. Das Posaunenensemble lädt dabei zum Mitsingen alter und neuer Adventslieder ein. Die Gottesdienstbesucher können zudem das Friedenslicht aus Bethlehem mit nach Hause nehmen.

Mit Glühwein, Kinderpunsch und Plätzchen lädt die Gemeinde ein, nach dem Gottesdienst in der Scheune zu verweilen und die adventliche Zeit zu genießen. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019