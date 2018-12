Gottesdienst über Weihnachten

An Heiligabend feiern die katholischen Gemeinden in Käfertal zu unterschiedlichen Zeiten ihre Weihnachtsgottesdienste. Um 15 Uhr findet in St. Hildegard (Dürkheimer Straße 88) eine ökumenische Kinderkrippenfeier statt. Zur gleichen Zeit beginnt in Franklin (Raum der Kirche, Wasserwerkstraße 70) der Weihnachtsgottesdienst für Familien mit kleinen Kindern. Um 17 Uhr laden St. Laurentius (Wormser Straße 19) und St. Hildegard zur Christmette. Um 18 Uhr geht es dann auf Franklin weiter mit einem Gottesdienst für Familien mit Kindern im Grundschulalter. Tags darauf, am 25. Dezember, lädt man in St. Hildegard um 11 Uhr zur „Geburtstagsparty für Jesus“. scho

