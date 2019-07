Große Neugier und begeisterte Schüler

Großer Andrang herrschte, als am Samstag die Käfertalschule ihre Pforten öffnete und alle Interessierten sich ein Bild vom Schulalltag machen konnten. Den zahlreichen Besuchern wurde ein abwechslungsreiches und informatives Programm geboten, das alle Klassen im Vorfeld mit ihren Lehrern vorbereitet hatten. Rektorin Christine Riedl war freudig überrascht, wie groß das Interesse der Käfertaler ist.

Unter den Gästen konnte sie auch den CDU-Stadtrat Chris Rihm, Altstadtrat Konrad Schlichter (CDU) und den ehemaligen SPD-Bundestagabgeordneten Lothar Mark begrüßen, außerdem Wilfried Fuchs von der Helene Wasser Stiftung, der an den Vorsitzenden des Fördervereins der Schule, Steffen Bremm, einen symbolischen Scheck in Höhe von 3000 Euro überreichte. „Das Geld wird zur Anschaffung von Wörterbüchern für die Kinder verwendet, wofür unser Schuletat nicht ausreicht“, bedankte sich die Rektorin.

Lieder machen Laune

Eröffnet wurde das Schulfest bei strahlendem Sonnenschein mit einem bunten Bühnenprogramm. Der Schulchor unter Leitung von Susanne Staab sorgte für ausgelassene Stimmung mit zwei Liedern, die die kleinen Sänger zusammen mit mehr als 4500 „6K United Kindern“ mit großem Erfolg in der SAP Arena präsentiert hatten. Die Erstklässler erfreuten mit einem Körperteil-Blues, den sie im September auch bei der Einschulungsfeier für die neuen Erstklässler präsentieren werden.

Mit zwei selbstgeschriebenen Liedern erzählte die „Sing and Songwriting AG“ unter Leitung von Letizia Allegro von schönen „Gefühlen“ und von der „Liebe“. Im Vorderhaus und im Hinterhaus der Schule stand anschließend das Lehrerkollegium bereit, um zusammen mit den Schülern Beispiele aus ihrer Unterrichtsarbeit zu zeigen. Bewundert wurden nicht nur die zahlreichen Kunstausstellungen, sondern auch Ausstellungen über die Steinzeit, über Brücken, Geometrie, Haustiere oder Tiefseefische.

Wie Programmieren mit Calliope geht, zeigten begeisterte Schüler im Computerraum, der mit modernster Technik ausgestattetet ist. Die Klasse 3c gewährte zudem Einblicke ins Blockflötentraining. Ein besonderes Programm boten die Schüler von Petra Seemann mit Vorführungen selbst gestalteter, multimedialer Bilder zum Buch Sadakos Kraniche. Jannis, Leah und ihre Klassenkameraden hatten zudem Kraniche aus Papier gefaltet, die sie während des Schulfestes gegen eine Spende für die onkologische Station der Kinderklinik an die Besucher verteilten.

„Das Schulfest ist sehr schön, vor allem zu sehen, wie die Kinder arbeiten und was sie in der Schule alles machen“, sagten Barbara Cuitino und José Ramos, die Eltern der achtjährigen Franziska. Und dann gab es ja noch das große Buffet des Fördervereins auf dem Schulhof: Unglaublich, was die Eltern der verschiedenen Klassen auf die Beine gestellt hatten. Da gab es Gegrilltes, Salate, Kuchen und noch vieles mehr.

Großes Informationsangebot

Bis weit nach dem offiziellen Ende dieses Tags der offenen Tür nutzten Besucher die Möglichkeit, sich zu informieren und auszutauschen. Aber auch Eltern, deren Kinder hier bereits zur Schule gehen, finden solche Anlässe immer wieder schön, sich zu engagieren und ihre Erfahrungen zu teilen. ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.07.2019