„Grüne Mitte“ wird zum Kulturpark

Klare Wegebeziehungen, eine große grüne Wiese im Innenbereich und außenrum verschiedene Zonen zum Spielen und Verweilen – das zeichnet den Siegerentwurf beim Wettbewerb zur Neugestaltung des Stempelparks in Käfertal aus. Die Jury, bestehend aus Landschaftsarchitekten, Fachleuten und Experten vor Ort, präsentierte jetzt die Pläne vom Büro Faktorgrün. Die Bürger hatten sich in einem anonymisierten Beteiligungsverfahren ebenfalls für das Konzept aus Freiburg entschieden.

„Es freut mich besonders, dass sich das Votum der Jury mit der Bürgerbewertung deckt“, sagte Klaus Elliger, der Leiter des Fachbereichs Stadtplanung, bei der Präsentation der Ergebnisse. Dem Siegerentwurf des Landschaftsbüros Faktorgrün sei es gelungen, mit geringen, aber wohl überlegten Eingriffen, für eine merkliche Aufwertung des Stempelparks zu sorgen. „Uns ist wichtig, die vorhandenen Strukturen aufzugreifen“, betonte Martin Schedlbauer von Faktorgrün. Der Stempelpark sei von der großen grünen Wiese und seinem starken Baumbestand geprägt. Er solle die grüne und kulturelle Mitte Käfertals sein.

Schedlbauer lobte den Prozess der Bürgerbeteiligung. Im Vorfeld hatten zwei Workshops stattgefunden. „Es hat uns sehr beeindruckt, wie sehr viel Engagement spürbar war“, meinte Schedlbauer. „Wir sind zu sehr guten Lösungen gekommen“, fand auch Alexander Kuhn von MVV Regioplan, der die beiden Worldcafés moderiert hatte, und Klaus Elliger schloss aus den vielen deckungsgleichen Kommentaren zu den Fachleuten, mit welcher Ernsthaftigkeit die Bürger an das Thema rangegangen seien.

Faktorgrün sind in Mannheim keine Unbekannten. Das Freiburger Büro mit Dependance in Heidelberg hat schon die Augustaanlage verschönert und auch für die Umgestaltung des Lena-Maurer-Platzes auf der Schönau den Zuschlag erhalten. In Käfertal geht es den Landschaftsplanern um Übersichtlichkeit und klare Wegebeziehungen. Im Anschluss an den Parkplatz des Rewe-Marktes entsteht ein sichtbar markierter Eingangsbereich mit mehreren Holzpodesten, wo sich Besucher in Veranstaltungspausen auch mal im Freien hinsetzen können. Ein festes Bühnenpodest im Grünen verlagert das Büro in den Park hinein. Hier entstehen in einem leichten Geländesprung mehrere Sitzstufen, die zum Verweilen einladen und den Zuschauern unweit des Bühnengeschehens Sitzgelegenheiten im Schatten bieten.

„Reiterhof“ als Spielmotiv

Entlang des Rundwegs ordnen die Planer Spiel- und Aufenthaltszonen an, die für unterschiedliche Nutzergruppen gedacht sind. Zur Mannheimer Straße hin, in Höhe der jetzigen Parktasche am Hotel Zum Park soll ein Jugendspielbereich entstehen. Weiter nach Norden hin orientiert sich eine Spielanlage für Sechs- bis Zwölfjährige. Martin Schedlbauer stellt sich hier in Erinnerung an den Spender der Grünanlage, Ludwig Stempel, das Motto „Reiterhof“ vor, denn der frühere Eigentümer soll gerne ausgeritten sein. In Höhe der Unionskirche ist an eine Spielanlage für Kleinkinder gedacht, auf der gegenüberliegenden Seite ein Generationentreff mit Bouleanlage und Schachecke. Hier wäre auch urbanes Gärtnern denkbar.

„Wir glauben, der Park wird größer werden als vorher“, fasste Klaus Elliger zusammen. Im Vergleich zu den anderen Entwürfen habe bei diesem die klare Wegeführung und Anordnung der verschiedenen Nutzungsbereiche überzeugt. Die Planer von Faktorgrün greifen auch am wenigsten in den Baumbestand ein. „Aber wir werden nicht jeden Baum erhalten können“, kündigte Martin Schedlbauer an. Zumal die vorhandenen kleineren Flächen zu einer großen Wiese zusammengefasst werden sollen. Markus Roeingh, der Leiter des Fachbereichs Grünflächen, gab zu bedenken, dass man die Hölzer nach dem extrem trockenen Sommer nochmals auf Hitzeschäden untersuchen müsse.

