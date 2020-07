Hauptversammlung beim SC

Am Freitag, 17.Juli, 20 Uhr, lädt der SC Käfertal zu seiner Jahreshauptversammlung, die unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften unter der Pergola auf dem Vereinsgelände in der Oberen Riedstraße 88 stattfindet. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte des Ersten Vorsitzenden, des Kassiers, der Kassenprüfer und der Abteilungsleiter. Mit der Wahl des Dritten Vorstands sowie der Aussprache endet die Tagesordnung. „Sowohl die Hygienevorschriften als auch die Abstandsregeln werden durch die Verlegung unter unsere überdachte Pergola eingehalten“, so Hauptkassier Ralph Bischoff. wy

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020