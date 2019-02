Wer in jüngster Zeit durch den Stempelpark gelaufen ist und sich auch das Kulturhaus genauer angesehen hat, dem dürfte eines aufgefallen sein: Beide sind in Ehren ergraut, sowohl die Grünanlage mit ihren Spielgeräten als auch der Flachbau aus den 1960er Jahren können eine Erneuerung gut vertragen. Dabei geht es weniger um eine Schönheitskur, um beide weiterhin für die Menschen im Stadtteil, aber auch für Gäste von außerhalb, die zu Veranstaltungen in Käfertals gute Kulturstube kommen, attraktiv zu halten.

Es geht im Kulturhaus vor allem um die Technik, die eine Modernisierung dringend nötig hat. Und auch ein größeres und vor allem flexibleres Raumangebot für unterschiedliche Arten der Nutzung stehen der Einrichtung, die sogar bundesweit Veranstalter von Fachmessen anspricht und so das Geld für Kultur- und Vereinsangebote erwirtschaftet, sicher gut. Die Investitionen der Stadt, die mit Hilfe von Förderprogrammen 3,6 Millionen Euro in die Erneuerung von Haus und Park steckt, sind sinnvoll angelegt. Ein „neuer“ Stempelpark dürfte die Käfertaler dazu animieren, ihr Grün als Raum für Erholung und Freizeit zurückzuerobern.

Freilich gilt für ihn wie für das Kulturhaus auch: Investitionen verpflichten. Es genügt nicht, etwas zu erneuern – man muss es auch für die Zukunft hegen und pflegen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019