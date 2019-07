Seit mindestens fünf Jahren ist das Thema „Verkehrsknotenpunkt“ in Käfertal virulent, die Stadtteil-Politiker haben es des Öfteren angesprochen – und, so wetterten in der jüngsten Sitzung alle übereinstimmend, auf ihr Drängen bis jetzt keine Antworten erhalten. Geht man da vonseiten der Stadt sehenden Auges einer fortschreitend chaotischen Verkehrssituation entgegen? Es scheint so, denn wenn es nun nicht gelingt, das Steuer herumzureißen und schnellstmöglich die Weichen für eine für alle Seiten akzeptable Lösung der drängenden Verkehrsproblematik zu finden, wird der Unmut der Menschen vor Ort über „denen im Rathaus“ zusammenschlagen.

Zorn der Bürger

Die Befürchtungen von Konrad Schlichter, der auf mehr als 40 Jahre kommunalpolitische Erfahrung zurückblicken kann, kommen diesbezüglich nicht von ungefähr. Man darf sich nicht wundern, wenn sich die Käfertaler Bezirksbeiräte veräppelt und nicht ernst genommen vorkommen – und auch nicht, wenn der Bürgerzorn Verwaltung und Politik in einen Topf wirft.

Jetzt eine schnelle Lösung zu fordern, hat nicht das Geringste mit Populismus zu tun, sondern einzig mit Vernunft. Es ist höchste Eisenbahn.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019