Hoffen auf mehr Stände

In Käfertal ging es ruhig zu bei der Langen Nacht. Für die beiden verbliebenen Teilnehmer, Karin Mühlberger und ihr Team von Karo’s Snack Corner und den Arbeitersamariterbund (ASB), hatte die überschaubare Zahl an Ausstellern aber auch sein Gutes: Ganz Käfertal tummelte sich bei ihnen und genoss die unterschiedlichen Speisen und Getränke – warm wie kalt, herzhaft wie süß. Trotzdem ist klar: „Natürlich ist es schade, dass wir zwei die einzigen Teilnehmer sind“, so Frank Mühlberger, der seine Frau unterstützte.

Um die Gewerbetreibenden wieder mehr aus der Reserve zu locken, wird Mühlberger erstmalig einen eigenen Weihnachtsmarkt ausrichten, dessen Teilnehmerliste schon jetzt gut gefüllt sei. Im kommenden Jahr wolle man dann auch wiedererstarkt bei der Langen Nacht ausstellen; „wir halten durch“, so Mühlberger.

Die Motive für die Nichtteilnahme zahlreicher Gewerbetreibender und Einzelhändler sind unterschiedlich. Im vergangenen Jahr hatten Bauarbeiten Teile von Straßen und Wegen versperrt, was einige Aussteller zum Rückzug bewogen hatte. Dazu kam, dass am Rathaus ebenso, wie bei Hermanns Hofladen bereits das zweite Mal hintereinander das Licht ausgeblieben war - eine Art Signalwirkung. Ehemalige Teilnehmer, wie die Bäckerei Kuntz oder die Thai Massage zogen ebenfalls nach und nach zurück. „Manche haben keine Lust“, erklärte Mühlberger und riet dazu, nicht gleich nach dem ersten Mal die Flinte ins Korn zu werfen: „Man muss das reifen lassen, das muss wachsen.“

Im Hof beim ASB hatten auch die Kreativwerkstatt, die Geschichtswerkstatt, die Bücherei und eine Boutique ihre Zelte aufgeschlagen. „Damit wollen wir auch kleineren Teilnehmern die Möglichkeit geben, bei der Langen Nacht dabei zu sein“, so Sprecher Herwin Hadameck. Ein Zusammenschluss, von dem alle profitierten. Auch die Ersthelfer selbst hatten einiges zu bieten: Die Band Fine Arts musizierte, die Azubis mischten Cocktails, und im Freien gab es neben einem Bierstand auch einen „Maultäschle“-Stand.

Drinnen parkte zudem der Wünschewagen, der nach wie vor eine Erfolgsgeschichte ist: „Wir fahren fast jedes Wochenende“, erklärte Hadameck, „und wir könnten noch weitaus öfter fahren.“ pbg

