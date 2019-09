Hoffest mit Live-Musik

Am Wochenende, 6. und 7. September, steigt das 7. Käfertaler Hoffest in der Mannheimer Straße 55. Veranstalter sind die Firma Mühlberger Sanitär sowie Karo’s Snack-Corner. Am Freitag, 6. September, um 18 Uhr wird das Fest mit Musik von DJ Roland eröffnet, um 20 Uhr spielt die Band Blues Garage.

Am Samstag, 7. September, gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen, um 18 Uhr heizt dann Rouven Gruber den Gästen ein, der schon gemeinsam mit Xavier Naidoo in der SAP Arena auf der Bühne stand und auch bei RTL gesungen hat. Die Cover-Band Hoaggelfisch aus der Gartenstadt kommt dann um 20 Uhr auf die Bühne. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.09.2019