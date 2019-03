Humorvolle Reise nach Hollywood

Passend zur Oscar-Verleihung hieß das diesjährige Motto der Frauenfasnacht Käfertal „Hollywood“. Stadtprinz Dirk II. freute sich sehr darüber und nutzte das Thema des Abends, um auf eine fast vergessene Filmdiva aus Mannheim aufmerksam zu machen: Christiane Schmidtmer, Hollywood-Star der 60er Jahre. Der Prinz ist ihr Biograph, er arbeitet derzeit an einem Buch über die Schauspielerin. Und auch Daniela I. war glücklich: „Es freut mich sehr, dass der Saal so gefüllt ist, das hat man nicht bei jeder Sitzung.“

Roten Teppich ausgerollt

Der Einzug der Fasnachtsfrauen war ganz im Stil Hollywoods, mit rotem Teppich und langen Abendkleidern. „George Clooney höchstpersönlich hat uns eingeladen“, verkündete Beate Gaddum. Leider könne der schöne George nicht persönlich anwesend sein. Die „Alkoholgegnerin“ Christine Wurzel hielt ein Plädoyer gegen das Trinken und kam dabei immer wieder zum Schluss, dass der Alkohol wegmuss – und zwar Glas für Glas. Einer der „Kulisse-Schiewa“ füllte ihr Weinglas immer wieder aufs Neue (mit Saft), bis sie lallte.

Auf ein Rendezvous mit der vom Putzwahn befallenen Frau Schneider (Sieglinde Feurer) ließ sich Herr Schmöller (Helga Herrwerth) ein. Frau Schneider, stolze Besitzerin eines „Turboklopfsaugers“, war sicher: „Entweder Mann oder Sauberkeit, beides geht nicht!“

Und Tipper Watson (Yvonne Jacobi), die „jedes Jahr aus Alabama zur Frauenfasnacht Käfertal“ kommt, überbrachte Neuigkeiten aus dem Weißen Haus: „Die Bücherei ist abgebrannt. Alle beiden Bücher. Und das von Melania war noch nicht mal ausgemalt.“ Tipper plant, für eine amerikanische Frauenfasnacht anzutreten mit dem Wahlspruch: „Frauenfasnacht first, America second!“ Doch falls sie damit US-Präsidentin wird, kann sie leider nicht mehr nach Käfertal kommen.

In die Bütt kam dagegen Thematisch fast alles, was es in Hollywood gibt. Kirsten Streitberger und Karin Gwiazdowski wagten sich unters Messer eines Schönheitschirurgen, der „den Bauchnabel in einem Abnäher verschwinden ließ“, während eine Casting-Jury Hauptdarsteller für den Film „Wo der Rothirsch zweimal jodelt“ suchte.

„Filmstar“ Ortrud Boguslawski schaute auf ihr Leben zurück, und zwei Putzfrauen in Hollywood (Brigitte Teschke und Evelyn Brinkmann) berichteten, welchen Schmutz es hinter den Kulissen gibt. Für besondere Begeisterung sorgten die Tanzeinlagen. Die Funny Girls wirbelten zu Filmmusik von „Pink Panther“ bis „Fluch der Karibik“, und beim großen Finale traten alle in ulkigen Kleidchen auf und tanzten bekannte Choreographien nach, etwa „Thriller“ oder „Dirty Dancing“ – sogar mit Hebefigur. Am Keyboard schlug sich Markus Merz tapfer zwischen all den Frauen und rief immer wieder zu Schunkelrunden auf. Kge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019