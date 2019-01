Immer ein Vorbild

Der Turnverein 1880 Käfertal trauert um einen seiner größten Sportler: Rudi Muth, eine Legende des Mannheimer und Badischen Kunstturnens und langjähriges, treues Mitglied des Turnvereins Käfertal, verstarb im Alter von 77 Jahren.

Rudi Muth war über Jahrzehnte der „Motor“ des Kunstturnens beim TVK. Am 19. September1941 in Käfertal geboren, begann bereits im Jahr 1950 seine Laufbahn als Turner. Schnell zeigte sich, dass er mit Fleiß, Mut, Willen seine selbstgesetzten Ziele verfolgte. 1962 heiratete er, 1963 und 1964 kamen Sohn und Tochter zur Welt. Das erste Mal Gaumeister wurde Rudi Muth 1962, ein Titel, den er bis 1967 verteidigte. Muth war auch im Vereinsleben Motor für Aktivitäten außerhalb des Vereins. So zeigten die Turner des TVK beim Nationaltheater als Statisten ihr Können, zudem organisierte Muth Auftritte und Schauturnen.

Schicksalhafter Sturz

Ein schicksalhafter Tag veränderte 1967 sein Leben: Nach einem Sturz bei einem Doppelsalto war die Diagnose Querschnittslähmung ein Schock, aber statt Resignation zeigte er Mut und Größe. Er übernahm schnell andere Tätigkeitsfelder im Verein, etwa die Stelle des Oberturnwartes, machte die Kampfrichterprüfung und forcierte die Jugendarbeit. Er selbst war aktiv im Behindertensport. Im Turngau übernahm Muth ebenfalls Verantwortung als Kampfrichterwart, Liga-Obmann und im Ältestenrat. Auch im gesellschaftlichen Leben war Rudi Muth engagiert. Seine Familie, Freunde und Vereinskameraden werden ihn sehr vermissen. red/scho (Bild:privat)

