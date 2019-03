Immer öfter bei Einsätzen

Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Nord, beim Waldbrandeinsatz. © prosswitz

Die Piepser am Gürtel tönen immer öfter: Um 20 Prozent gestiegen sind die Einsätze der in Käfertal ansässigen Abteilung Nord der Freiwilligen Feuerwehr im vergangenen Jahr. „Es war recht viel los“, verwies Kommandant Jens Stiegel bei der Jahreshauptversammlung der Abteilung auf 2005 reine Mannstunden im Einsatz. Zählt man Bereitschaft, Sicherheitswachen, Lehrgänge, Übungen, Jugendarbeit und Gerätewartung hinzu, leisteten die Feuerwehrleute 37 856 ehrenamtliche Stunden.

„Eigentlich sind es sogar mehr“, so Stiegel, denn wenn zu einem Alarm der Berufsfeuerwehr das Tanklöschfahrzeug der Abteilung mit ausrücke, weil Kameraden gerade in der Wache seien, werde das gar nicht gezählt. Die Folgen von Unwettern, etwa eine mit Wasser vollgelaufene und einstürzgefährdete Baugrube in Neuostheim, ebenso wie Wald- und Flächenbrände sowie Feuer an Bahn- und Autobahngrünstreifen forderten die Abteilung im vergangenen Jahr besonders.

Dazu kamen ein schwerer Lkw-Unfall mit einem umgestürzten Tanklaster sowie zwei große Brände – eine Schreinerei am Viernheimer weg und eine Lagerhalle auf dem Luzenberg, rief Stiegel in Erinnerung. Im Einkaufszentrum Vogelstang sei nach einem Defekt an einer Kühlmittelpumpe Kühlmittel abgeblasen worden. Dabei seien es für die Einsatzkräfte schwer gewesen, Schaulustige zurückzuhalten, obwohl diese sich selbst gefährdeten. „Die Hemmschwelle ist dermaßen gesunken – das ist eine Entwicklung, auf die wir reagieren müssen“, erklärte der Abteilungskommandant.

Probleme auf der Wache

Insgesamt umfasst die Abteilung derzeit 67 Aktive, darunter zehn Frauen, die ergänzend zur oder anstelle der Berufsfeuerwehr ausrücken. Die Jugendfeuerwehr zählt weitere 18 Mitglieder. „Da sind wir auf einem guten Weg“, so Jugendwart Steffen Bley. Er kam auf weitere 1337 Stunden, die von den Jugendlichen absolviert wurden.

Zu den Einsätzen komme der Übungsbetrieb, die Unterstützung der Oldtimerrallye zum Landesfeuerwehrtag Heidelberg und das Engagement im Stadtteil – etwa bei Sommertags- und Martinszügen, zählte Kommandant Stiegel auf. Zudem haben Aktive der Abteilung während der starken Trockenperiode im Sommer auf Bitten der Stadt kurzfristig Bäume bewässert. „Das ist es, was Euch auszeichnet: Wenn es darauf ankommt, seid Ihr da“, lobte er.

„Ihr seid eine große Abteilung, auf die man sich verlassen kann“, bedankte sich Thomas Näther im Namen der Berufsfeuerwehr. Die Abteilung Nord zeichne „große Gemeinschaft und Zusammenhalt bei Übungen und Einsätzen“ aus. Diesem Dank schloss sich Klaus Sieber, der Leiter der Feuerwache Nord, an. „Es ist beeindruckend, was hier passiert“ kommentierte er den Bericht von Stiegel und betonte, dass die Berufsfeuerwehr ohne die Ehrenamtlichen „ganz schwer auskommt“.

Zugleich kündigte er an, dass „einige Probleme“ auf der Wache angegangen werden sollen – dazu zählen die bisher zu geringen Damenumkleiden ebenso wie fehlende Abgasabsaugung in der Fahrzeughalle oder die konsequente Abtrennung der Bereiche, in der sich Einsatzkräfte mit verschmutzter Kleidung aufhalten. Allerdings werde sich, nachdem Schadstoffe entdeckt worden seien, die Sanierung der Wache insgesamt verzögern.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019