Initiative übergibt Unterschriften

Die Bürgerinitiative „Parkplätze Ortsmitte Käfertal“ hat Oberbürgermeister Peter Kurz die Unterschriften von mehr als 1500 Käfertalern überreicht. Diese sprechen sich für den Erhalt des „letzten öffentlichen Parkplatzes“ in der Ortsmitte aus. In einem Begleitschreiben kritisierte die Initiative, dass der Bau einer Parkpalette und die Zusage öffentlicher Parkplätze in der Tiefgarage des Neubaus am Stempelpark nicht eingehalten worden seien.

Mit Unverständnis habe man zur Kenntnis genommen, dass am Rewe-Markt 75 Plätze, für alle anderen Parkplatzsuchenden in der Ortsmitte aber lediglich 80 Plätze zur Verfügung stünden. df

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019