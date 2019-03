Inklusiver Gottesdienst

Können mehrfach oder geistig Behinderte alleine wohnen? Ist einer behindert, wenn er schwer Kontakt aufnehmen kann? Fragen, die die Konfirmanden der Evangelischen Gemeinde Käfertal und im Rott beschäftigt haben. In einem inklusiven Gottesdienst am 31. März um 10 Uhr wollen sie daher mit behinderten Menschen aus der Tagespflegeeinrichtung in ihrem Stadtteil gemeinsam in der Unionskirche feiern.

Mehrmals waren die Jugendlichen mit den beiden Pfarrern Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert in der Tageseinrichtung für schwer mehrfach behinderte in Käfertal, einer Einrichtung des Vereins der Gemeindediakonie. Vieles geht nur schwer oder gar nicht bei Schwer- und Mehrfach-Behinderten, aber dass sie teilhaben am Leben, mit dabei sind und ihren Spaß haben, das haben die Konfirmanden deutlich wahrgenommen. Was Miteinanderleben und Inklusion bedeuten, zeigen die Jugendlichen im gemeinsamen Gottesdienst.

Für die Konfirmanden und ihre beiden Pfarrer sowie Susanne Kühn, Abteilungsleiterin im Tagesförderzentrum, war es ein besonderes Projekt, das alle durchweg als positiv und bereichernd erlebt haben. „Uns ist es wichtig die Konfirmanden in Kontakt zu bringen mit Menschen, deren Leben sich so ganz anders gestaltet als eigenes“, so Pfarrerin Kyra Seufert. . „Unsere Aufgabe als Christen ist es, Bedingungen zu schaffen, dass wir miteinander leben können. Das wollen wir den Konfirmanden vermitteln“, darin sind sich beide Pfarrer mit ihren Ältesten einig. Nach den Begegnungen im Tagesförderzentrum war den Konfirmanden klar: Es geht nicht darum, was einer nicht kann, sondern um das, was er kann. skw

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019