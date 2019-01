Jahr der Veränderungen in Käfertal

„Das Jahr 2018 war schon ein Aufregendes. Das neue Jahr wird nicht weniger aufregend sein“, so die Vorsitzende der Interessengemeinschaft (IG) Käfertaler Vereine, Ute Mocker, beim Neujahrsempfang – letztmals im alten Kulturhaus. Trotz widriger Umstände habe die IG ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr steigern können. Weil der Verein nun an zwei Standorten, in Benjamin Franklin und in Käfertal, sitzt, habe dies viel Engagement, Spontanität und Kreativität verlangt. Dafür dankte die Vorsitzende allen, die verantwortlich mitgeholfen haben.

Neujahrsempfang, Ostermarkt, Stempelpark-Fest, Kultur im Park, Weihnachtsmarkt und Jahresende-Konzert seien Höhepunkte des vergangenen Jahres gewesen. Wenn auch der Umbau des Kulturhauses sich von März bis November hinzieht, so hofft die Vorsitzende, dass sämtliche Veranstaltungen auch 2019 – vielleicht in etwas kleinerem Rahmen – durchgeführt werden können. Zur Wiederöffnung des „in neuem Glanz erstrahlenden Kulturhauses“ soll es ein dreitägiges Fest auch auf Franklin geben, kündigte Mocker an.

Der Stadtteil stehe vor großen Veränderungen. So werde sich die Bevölkerung von derzeit rund 27 000 Einwohnern in den nächsten Jahren um fast 40 Prozent erhöhen. Schon als rund 12 000 Flüchtlinge auf dem ehemaligen Gelände der Amerikaner hier untergebracht waren, habe es große Anstrengungen gebraucht, für Begegnungen der Menschen zu sorgen. „Wichtig ist es, sich einander zu begegnen“, so Mocker und weiter: „Alle werden gebraucht, um gemeinsam eine lebenswerte Zukunft zu gestalten“.

Hoffen auf Naherholungsgebiete

Das Kulturhaus werde auch in Zukunft auf Zuschüsse der Stadt angewiesen sein, um den Vereinen den Zugang zu einer der ältesten bürgerschaftlichen Einrichtungen in Mannheim zu erhalten. Der SPD-Fraktionschef im Gemeinderat, Ralf Eisenhauer, unterstrich, dass das Kulturhaus auch langfristig erhalten bleiben müsse. Die Stadt nehme viel Geld in die Hand, um Neuinvestitionen zu tätigen, die mit rund 700 Millionen Euro in den nächsten Jahren einen historischen Höchststand erreichen. Bezahlbarer Wohnraum, Gebührenfreiheit für Kindertagesstätten, Sanierung der Schulen seien nur einige der Maßnahmen.

Auch die Naherholungsgebiete im Käfertaler Süden böten eine Chance für eine positive Stadtentwicklung. Mit der Stärkung des Käfertaler Ortskerns werde auch das Kulturhaus aufgewertet. „Mannheim bewegt sich. Machen sie mit“, rief Eisenhauer zum Engagement jedes Einwohners auf und forderte zugleich, wachsam gegenüber der Demokratie zu bleiben.

Bezirksbeirätin Rotraud Schmitt hob die große Bedeutung des Kulturhauses für den bald größten Stadtteil Mannheims hervor. Sie forderte auch eine weiterführende Schule für den Stadtteil ein, da die Schulen jetzt schon „aus allen Nähten platzen“ würden.

Im kulturellen Programm des Neujahrsempfangs sorgten die Sternsinger, die sich auf den Weg nach Bethlehem machten, zunächst einmal für einen traditionellen Einstieg in das neue Jahr. Einen lautstarken, fröhlichen und viel bejubelten Einstand bot die Maracatu BandaMatu-Gruppe des Trommelpalastes mit unbändiger Spielfreude. Der Männerchor SGV Freundschaft sorgte gemeinsam mit dem RNV- Chor für die etwas ruhigeren Töne des Empfangs mit Liedern wie „Drah di um, drah di um, bis der Tanzbodn kracht“ oder „Erhebet das Glas und trinket den goldenen Wein“.

Schließlich übernahmen Tobias Schirneck und seine jungen Rapper des IG-Projekts Rapfugee Camp/Younity Family mit von den Sängern selbst geschriebenen Texten das musikalische Kommando. Die Rapper – Flüchtlinge und Jugendliche aus Mannheim – haben gerade ein Album in 14 verschiedenen Sprachen aufgenommen, darunter auch Texte im persischen Dialekt Farsi. Mocker meinte dazu: „Das Schöne ist, dass hier alle einander zuhören.“ Da konnte Moderator Bernd Nauwartat von den Löwenjägern, der locker durch den Abend führte, nicht anders, als einen ganz persönlichen Kommentar abzugeben: „Ich mag die Musik auch nicht. Aber was hier an Jugendarbeit geleistet wird, das ist schon phänomenal.“

Zum Abschluss zeigten das Tanzmariechen der Löwenjäger und das Tanzpaar der Spargelstecher karnevalistischen Hochleistungssport in Vollendung.

