Jahreskonzert der Younity Family

Auch dieses Jahr lädt die Younity Family kurz vor Weihnachten zu ihrem Jahreskonzert am 14. Dezember, 19 Uhr, im Konzertraum des Younity Studios im Kulturhaus 2 in der Wasserwerkstraße 70 ein. Das Kulturhaus Käfertal und die Rapschule Who am I Creative Academy stellen dabei auch gleich das dritte gemeinsame Album „Younity II – from MA heart“ vor. Nach dem ersten 2016 mit Songs von jungen Geflüchteten und Einheimischen in 14 Sprachen und dem zweiten Album 2018, überwiegend in Deutsch geschrieben, liegt bei der dritten Veröffentlichung das Augenmerk vor allem auf den Songs junger Frauen. Die Hälfte der Titel stammt aus der Feder junger Rapperinnen. Eintritt frei, Spenden erwünscht. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019